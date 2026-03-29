Російські "Шахеди" скидають міни з контейнерів — що важливо знати

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив українців, що російські загарбники додають до ударних дронів "Шахед" контейнери з мінами. Вони є дійсно небезпечними для цивільного населення.
Головні тези:
- Протягом минулого тижня РФ застосувала понад 3000 ударних дронів проти України, а значна частина з них - "Шахеди".
- Категорично заборонено наближатися до російських мін пішки чи на автомобілі.
"Флеш" закликав українців бути уважними
Радник міністра оборони звертає увагу на те, що щодня з частини "Шахедів" скидають міни.
Що важливо розуміти, йдеться про близько 8 штук з одного "Шахеда".
Сергій "Флеш" Бескрестнов офіційно підтвердив, що ці міни знаходяться в круглих контейнерах під крилами.
За його словами, ворожі безпілотники вже скидають міни, але не зазначив, як давно і наскільки це нова технологія.
Радник міністра оприлюднив також відео, додавши, що "Шахед" на ньому скинув міни за 50 кілометрів від російського кордону.
Що важливо розуміти, протягом минулого тижня країна-агресорка РФ застосувала проти України понад 3000 ударних дронів.
Глава держави Володимир Зеленський підтвердив, що "значна частина" з них — саме "Шахеди".
