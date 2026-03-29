Російські "Шахеди" скидають міни з контейнерів — що важливо знати

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив українців, що російські загарбники додають до ударних дронів "Шахед" контейнери з мінами. Вони є дійсно небезпечними для цивільного населення.

"Флеш" закликав українців бути уважними

Радник міністра оборони звертає увагу на те, що щодня з частини "Шахедів" скидають міни.

Що важливо розуміти, йдеться про близько 8 штук з одного "Шахеда".

Сергій "Флеш" Бескрестнов офіційно підтвердив, що ці міни знаходяться в круглих контейнерах під крилами.

За його словами, ворожі безпілотники вже скидають міни, але не зазначив, як давно і наскільки це нова технологія.

Радник міністра оприлюднив також відео, додавши, що "Шахед" на ньому скинув міни за 50 кілометрів від російського кордону.

Снігу вже немає, і міни будуть добре видні на землі. Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі. Як завжди, прошу обов'язково розповісти про це дітям. Сергій "Флеш" Бескрестнов Радник міністра оборони України

Що важливо розуміти, протягом минулого тижня країна-агресорка РФ застосувала проти України понад 3000 ударних дронів.