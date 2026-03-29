Російські "Шахеди" скидають міни з контейнерів — що важливо знати
Російські "Шахеди" скидають міни з контейнерів — що важливо знати

"Флеш" закликав українців бути уважними
 Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив українців, що російські загарбники додають до ударних дронів "Шахед" контейнери з мінами. Вони є дійсно небезпечними для цивільного населення.

Головні тези:

  • Протягом минулого тижня РФ застосувала понад 3000 ударних дронів проти України, а значна частина з них - "Шахеди".
  • Категорично заборонено наближатися до російських мін пішки чи на автомобілі. 

"Флеш" закликав українців бути уважними

Радник міністра оборони звертає увагу на те, що щодня з частини "Шахедів" скидають міни.

Що важливо розуміти, йдеться про близько 8 штук з одного "Шахеда".

Сергій "Флеш" Бескрестнов офіційно підтвердив, що ці міни знаходяться в круглих контейнерах під крилами.

За його словами, ворожі безпілотники вже скидають міни, але не зазначив, як давно і наскільки це нова технологія.

Радник міністра оприлюднив також відео, додавши, що "Шахед" на ньому скинув міни за 50 кілометрів від російського кордону.

Снігу вже немає, і міни будуть добре видні на землі. Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі. Як завжди, прошу обов'язково розповісти про це дітям.

Сергій "Флеш" Бескрестнов

Сергій "Флеш" Бескрестнов

Радник міністра оборони України

Що важливо розуміти, протягом минулого тижня країна-агресорка РФ застосувала проти України понад 3000 ударних дронів.

Глава держави Володимир Зеленський підтвердив, що "значна частина" з них — саме "Шахеди".

