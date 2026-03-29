Российские "Шахеды" сбрасывают мины из контейнеров — что важно знать

Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов предупредил украинцев, что российские захватчики добавляют к ударным дронам "Шахед" контейнеры с минами. Они действительно опасны для гражданского населения.
Главные тезисы
- В течение прошлой недели РФ применила более 3000 ударных дронов против Украины, а значительная часть из них – "Шахеды".
- Категорически запрещено приближаться к российским минам пешком или на автомобиле.
"Флэш" призвал украинцев быть внимательными
Советник министра обороны обращает внимание на то, что ежедневно с части "Шахедов" сбрасывают мины.
Что важно понимать, речь идет об около 8 штук из одного "Шахеда".
Сергей "Флэш" Бескрестнов официально подтвердил, что эти мины находятся в круглых контейнерах под крыльями.
По его словам, вражеские беспилотники уже сбрасывают мины, но не отметил, как давно и насколько это новая технология.
Советник министра обнародовал также видео, добавив, что "Шахед" на нем сбросил мины в 50 километрах от российской границы.
Что важно понимать, в течение прошлой недели страна-агрессорка РФ применила против Украины более 3000 ударных дронов.
Глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что "значительная часть" из них — именно "Шахеды".
