Российские "Шахеды" сбрасывают мины из контейнеров — что важно знать

Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов предупредил украинцев, что российские захватчики добавляют к ударным дронам "Шахед" контейнеры с минами. Они действительно опасны для гражданского населения.

"Флэш" призвал украинцев быть внимательными

Советник министра обороны обращает внимание на то, что ежедневно с части "Шахедов" сбрасывают мины.

Что важно понимать, речь идет об около 8 штук из одного "Шахеда".

Сергей "Флэш" Бескрестнов официально подтвердил, что эти мины находятся в круглых контейнерах под крыльями.

По его словам, вражеские беспилотники уже сбрасывают мины, но не отметил, как давно и насколько это новая технология.

Советник министра обнародовал также видео, добавив, что "Шахед" на нем сбросил мины в 50 километрах от российской границы.

Снега уже нет, и мины будут хорошо видны на земле. Категорически запрещено приближаться к ним пешком или на автомобиле. Как обычно, прошу обязательно рассказать об этом детям. Сергей "Флэш" Бескрестнов Советник министра обороны Украины

Что важно понимать, в течение прошлой недели страна-агрессорка РФ применила против Украины более 3000 ударных дронов.