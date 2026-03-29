Российские "Шахеды" сбрасывают мины из контейнеров — что важно знать
Источник:  online.ua

Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов предупредил украинцев, что российские захватчики добавляют к ударным дронам "Шахед" контейнеры с минами. Они действительно опасны для гражданского населения.

Главные тезисы

  • В течение прошлой недели РФ применила более 3000 ударных дронов против Украины, а значительная часть из них – "Шахеды".
  • Категорически запрещено приближаться к российским минам пешком или на автомобиле.

"Флэш" призвал украинцев быть внимательными

Советник министра обороны обращает внимание на то, что ежедневно с части "Шахедов" сбрасывают мины.

Что важно понимать, речь идет об около 8 штук из одного "Шахеда".

Сергей "Флэш" Бескрестнов официально подтвердил, что эти мины находятся в круглых контейнерах под крыльями.

По его словам, вражеские беспилотники уже сбрасывают мины, но не отметил, как давно и насколько это новая технология.

Советник министра обнародовал также видео, добавив, что "Шахед" на нем сбросил мины в 50 километрах от российской границы.

Снега уже нет, и мины будут хорошо видны на земле. Категорически запрещено приближаться к ним пешком или на автомобиле. Как обычно, прошу обязательно рассказать об этом детям.

Сергей "Флэш" Бескрестнов

Советник министра обороны Украины

Что важно понимать, в течение прошлой недели страна-агрессорка РФ применила против Украины более 3000 ударных дронов.

Глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что "значительная часть" из них — именно "Шахеды".

