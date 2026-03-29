"Жорстокий суїцид". Армію РФ накрила хвиля масових самогубств
"Жорстокий суїцид". Армію РФ накрила хвиля масових самогубств

Михайло Федоров
Суїциди в армії РФ - чому ситуація загострюється
Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що на полі бою фіксується нова тенденція серед російських загарбників. Йдеться про те, що солдати РФ дедалі частіше завершують своє життя суїцидом.

Головні тези:

  • Кількість самогубств у лавах російських військ невпинно зростає.
  • Мета України — знищувати 50 тис солдатів РФ щомісяця.

Суїциди в армії РФ — чому ситуація загострюється

За словами Федорова, він має в своєму розпорядження багато щоденних відеопідтверджень з фронту, на яких ворожа піхота самоліквідовується.

У більшості випадків це трапляється або після поранення українським дроном, або під час оточення українським роєм БпЛА.

Що важливо розуміти, хвиля суїцидів на фронті стає дедалі більшою.

Такий жорстокий суїцид — це результат рішень, які ухвалюють у росії. По-перше, пропаганда говорить про контроль ситуації та перевагу. Але на практиці це має інакший вигляд: непідготовлені люди, відсутність шансів на евакуацію та постійний тиск дронів.

Іван Федоров

Іван Федоров

Міністр оборони України

Не можна також ігнорувати той факт, що вороже командування забороняє солдатам здаватися в полон.

Пропаганда досі їх активно переконує, що краще померти одразу.

Попри те, що після полону російський окупант має всі шанси повернутися додому в межах обміну, — він обирає смерть.

Кожен день війни — дедалі більше смертей. Березень може стати рекордним за кількістю знищених росіян. Динаміка ураження свідчить, що завдяки українським Силам оборони втрати ворога перевищать 30 000 важкопораненими та вбитими.

На переконання Федорова, досягнення показника в 50 000 ліквідованих згарбників щомісяця матиме катастрофічні наслідки для армії РФ.

Міноборони України вже розуміє, як це можна зробити, однак всіх деталей не розкриває.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чи можлива громадянська війна в Росії — прогноз експерта
Ситуація в Росії досі безвихідна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські "Шахеди" скидають міни з контейнерів — що важливо знати
"Флеш" закликав українців бути уважними
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти вбили 3 цивільних у Краматорську
Офіс Генерального прокурора
