"Жорстокий суїцид". Армію РФ накрила хвиля масових самогубств

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що на полі бою фіксується нова тенденція серед російських загарбників. Йдеться про те, що солдати РФ дедалі частіше завершують своє життя суїцидом.
Головні тези:
- Кількість самогубств у лавах російських військ невпинно зростає.
- Мета України — знищувати 50 тис солдатів РФ щомісяця.
Суїциди в армії РФ — чому ситуація загострюється
За словами Федорова, він має в своєму розпорядження багато щоденних відеопідтверджень з фронту, на яких ворожа піхота самоліквідовується.
У більшості випадків це трапляється або після поранення українським дроном, або під час оточення українським роєм БпЛА.
Що важливо розуміти, хвиля суїцидів на фронті стає дедалі більшою.
Не можна також ігнорувати той факт, що вороже командування забороняє солдатам здаватися в полон.
Пропаганда досі їх активно переконує, що краще померти одразу.
Попри те, що після полону російський окупант має всі шанси повернутися додому в межах обміну, — він обирає смерть.
На переконання Федорова, досягнення показника в 50 000 ліквідованих згарбників щомісяця матиме катастрофічні наслідки для армії РФ.
Міноборони України вже розуміє, як це можна зробити, однак всіх деталей не розкриває.
Більше по темі
