В России заговорили о поражении и призывают к переговорам с Украиной

В последние несколько недель в стране-агрессорке России все чаще звучит критика в адрес диктатора Владимира Путина за его захватническую войну против Украины. Американские аналитики из Института изучения войны обращают внимание на то, что эти тенденции только набирают обороты.

Россию накрыла новая волна паники

Так, один из российских обозревателей начал жаловаться, что армия РФ не сможет выиграть войну, ведь Украина получаеи безумную поддержку и помощь от Запада.

По его убеждению, ВСУ все сильнее будут атаковать Россию, уничтожать вражеские НПЗ и другие важные цели.

Кремлевский эксперт считает, что РФ не сможет изготовить достаточное количество ПВО для того, чтобы конкурировать с западным экономическим потенциалом.

На этом фоне он пришел к выводу, что страна-агрессорка обречена на поражение и должна немедленно "решить вопрос прекращения войны".

По словам российского обозревателя, Кремль должен согласиться на "позорный мир" или провести стратегическое наступление на фронте.

Однако, по его убеждению, армия РФ больше не способна на столь масштабный прорыв.