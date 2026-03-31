Україна створює "розумні" рої дронів — яка головна мета
Українські дрони знову виходять на новий рівень
Джерело:  Business Insider

Як вдалося дізнатися виданню Business Insider, в Україні набирає обертів виробництво роїі дронів-перехоплювачів, що дадуть можливість одному пілоту керувати одразу кількома БпЛА одночасно або навчати їх "спілкуватися" між собою у повітрі. 

Головні тези:

  • Brave1 має намір зробити перехоплення російських цілей автономним процесом.
  • Випробування таких моделей як P1-Sun від компанії SkyFall уже триває.

Згідно з даними журналістів, одразу кілька компаній у кластері інноваційного центру Brave1 вже активно розвиваються в цьому напрямку.

Ключова ціль наразі справді амбітна — один оператор повинен керувати цілим роєм дронів локально або дистанційно.

Ба більше, розробляється можливість, щоб БпЛА автономно взаємодіяли один з одним безпосередньо під час виконання завдання.

У команді Brave1 схиляються до думки, що перший сценарій реалізувати набагато простіше, ніж другий.

Варто також зазначити, що бійці ЗСУ, зокрема група "Хантер"  208-ї Херсонської бригади, вже використовують дрони-перехоплювачі як повітряні тарани.

Як вдалося дізнатися журналістам, вони озброєні невеликими боєголовками та "летять прямо на свої цілі або вибухають поруч, щоб знищити їх у повітрі".

Свою думку з цього приводу озвучив представник компанії Wild Hornets — виробник дрона Sting.

За його словами, наразі доступний лише "примітивний алгоритм, який є неефективним у бою".

Він переконаний, що рої дронів є технологією далекого майбутнього.

