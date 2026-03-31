У Міноборони спростували нові фейки про процес мобілізації

Чутки про те, що з 1 квітня процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування, є лише вигадками. Команда міністра оборони України Михайла Феорова уже розробила цілісний план трансформації системи мобілізації, однак він буде оприлюднений трохи пізніше.
Головні тези:
- Дійсно нагальним питанням для МО є реформування ТЦК.
- Кожне рішення відомства проходить «краш-тест» на ефективність.
Нові фейки про мобілізацію — що важливо знати
З офіційним коментарем з цього приводу виступив заступник міністра оборони Євген Мойсюк.
За словами останнього, одне з головним завдань для відомства наразі — реформування ТЦК.
Команда Михайла Федорова уже послідовно реалізовує ці зміни.
Він також офіційно підтвердив, що команда Михайла Федорова уже розробила цілісний план трансформації системи.
Як зазначив Мойсюк, він базується на основі Data-driven підході, тобто оборонне відомство проаналізувало тисячі фідбеків та сотні годин консультацій і зустрічей із військовими, експертами та профільними інституціями.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-