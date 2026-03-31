У Міноборони спростували нові фейки про процес мобілізації
Джерело:  Укрінформ

Чутки про те, що з 1 квітня процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування, є лише вигадками. Команда міністра оборони України Михайла Феорова уже розробила цілісний план трансформації системи мобілізації, однак він буде оприлюднений трохи пізніше.

Головні тези:

  • Дійсно нагальним питанням для МО є реформування ТЦК.
  • Кожне рішення відомства проходить «краш-тест» на ефективність. 

Нові фейки про мобілізацію — що важливо знати

З офіційним коментарем з цього приводу виступив заступник міністра оборони Євген Мойсюк.

За словами останнього, одне з головним завдань для відомства наразі — реформування ТЦК.

Команда Михайла Федорова уже послідовно реалізовує ці зміни.

Реформа ТЦК — це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями, а потрібен системний комплексний підхід. Сьогодні ми маємо чіткий план і графік реалізації конкретних проєктів, за якими команда послідовно рухається вперед. Саме тому інформація, яку поширюють медіа, не відповідає дійсності, — наголосив Мойсюк.

Він також офіційно підтвердив, що команда Михайла Федорова уже розробила цілісний план трансформації системи.

Як зазначив Мойсюк, він базується на основі Data-driven підході, тобто оборонне відомство проаналізувало тисячі фідбеків та сотні годин консультацій і зустрічей із військовими, експертами та профільними інституціями.

