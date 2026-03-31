Путін відповів на пропозицію Зеленського щодо великоднього перемир’я

Речник Кремл Дмитро Пєсков публічно передав українському лідеру Володимиру Зеленському відповідь на пропозицію останнього щодо великоднього перемир’я на фронті. Як виявилося, російський диктатор Володимир Путін не збирається підтримувати цю ініціативу.

Великоднього перемир’я у 2026 році не буде

Нещодавно глава держави Володимир Зеленський оголосив, що Україна готова до припинення вогню на фронті під час великодніх свят, а також до енергетичного перемир'я.

На мій погляд, якщо чесно, нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Володимир Зеленський Президент України

За словами Зеленського, Україна готова до будь-яких компромісів, окрім компромісів своїми гідністю і суверенітетом.

Він також наголосив, що офіційний Київ підтримує будь-які формати припинення вогню і загалом закінчення війни, однак винятково справедливі.

На заяву українського лідера одразу відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він почав цинічно брехати, що Україна "відчайдушно" хоче "піти на перемир'я, хай навіть великоднє", бо армія РФ, мовляв, стрімко просувається вперед.

Пєсков також чітко дав зрозуміти, що Путін відкидає пропозицію Зеленського.