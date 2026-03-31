Путін відповів на пропозицію Зеленського щодо великоднього перемир’я

Речник Кремл Дмитро Пєсков публічно передав українському лідеру Володимиру Зеленському відповідь на пропозицію останнього щодо великоднього перемир’я на фронті. Як виявилося, російський диктатор Володимир Путін не збирається підтримувати цю ініціативу.
Головні тези:
- Український лідер підтримує будь-які формати припинення вогню.
- Однак режим Путіна налаштований продовжувати вбивства та терор.
Великоднього перемир’я у 2026 році не буде
Нещодавно глава держави Володимир Зеленський оголосив, що Україна готова до припинення вогню на фронті під час великодніх свят, а також до енергетичного перемир'я.
За словами Зеленського, Україна готова до будь-яких компромісів, окрім компромісів своїми гідністю і суверенітетом.
На заяву українського лідера одразу відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков.
Він почав цинічно брехати, що Україна "відчайдушно" хоче "піти на перемир'я, хай навіть великоднє", бо армія РФ, мовляв, стрімко просувається вперед.
Пєсков також чітко дав зрозуміти, що Путін відкидає пропозицію Зеленського.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-