У російському Татарстані вирує масштабна пожежа біля ТЕЦ, НПЗ і заводу "Нижнекамскнефтехим" — відео
У Татарстані почалася масштабна пожежа - перші подробиці
Джерело:  online.ua

31 березня місцеве населення російського Нижньокамська у соцмережах почало скаржитися на гучні вибухи. Згодом стало відомо, що вогонь охопив завод "Нижнекамскнефтехим". Ба більше, пожежа вирує в районі, де знаходяться ТЕЦ і НПЗ.

Головні тези:

  • Пожежа сталася у місті, яке є найбільшим центром нафтохімічної промисловості в Росії.
  • На ПАО «Нижнекамскнефтехим» нібито загорілася одна з установок після вибуху.

Що важливо розуміти, Нижньокамськ — це місто в країні-агресорці, яке також є третім за чисельністю населення містом Татарстану.

Ба більше, йдеться про найбільший у Росії центр нафтохімічної промисловості.

Так, протягом лише однієї доби у Нижньокамську випускається:

  • 226 тонн полістиролу,

  • 30 тис. шин,

  • 3 тис. тонн прямогонного бензину,

  • 290 тонн технічного вуглецю.

Саме у цьому місті 31 березня пролунали гучні вибухи та почалася масштабна пожежа.

Згідно з останніми даними, горить одна з установок на ПАО «Нижнекамскнефтехим» після вибуху.

Місцева влада заявляє про щонайменше 13 потерпілих внаслідок пожежі на заводі.

Повітряна тривога у місті не оголошувалася, однак деякі очевидці стверджують, що бачили проліт дронів.

Попередньою причиною події на «Нижньокамськнафтохімі» є збій у роботі обладнання. На місці події працюють медичні служби, постраждалим надається необхідна допомога. Інформація про кількість постраждалих уточнюється, — йдеться у повідомленні «Нижньокамськнафтохіму».

Як запевняють російські опозиційні ЗМІ, кадри очевидців із Нижньокамська свідчать про спалах у районі, де розташовані місцеві ТЕЦ, НПЗ та сам завод «Нижньокамськнафтохім».

