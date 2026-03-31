У російському Татарстані вирує масштабна пожежа біля ТЕЦ, НПЗ і заводу "Нижнекамскнефтехим" — відео

31 березня місцеве населення російського Нижньокамська у соцмережах почало скаржитися на гучні вибухи. Згодом стало відомо, що вогонь охопив завод "Нижнекамскнефтехим". Ба більше, пожежа вирує в районі, де знаходяться ТЕЦ і НПЗ.
Головні тези:
- Пожежа сталася у місті, яке є найбільшим центром нафтохімічної промисловості в Росії.
- На ПАО «Нижнекамскнефтехим» нібито загорілася одна з установок після вибуху.
У Татарстані почалася масштабна пожежа — перші подробиці
Що важливо розуміти, Нижньокамськ — це місто в країні-агресорці, яке також є третім за чисельністю населення містом Татарстану.
Ба більше, йдеться про найбільший у Росії центр нафтохімічної промисловості.
Так, протягом лише однієї доби у Нижньокамську випускається:
226 тонн полістиролу,
30 тис. шин,
3 тис. тонн прямогонного бензину,
290 тонн технічного вуглецю.
Саме у цьому місті 31 березня пролунали гучні вибухи та почалася масштабна пожежа.
Згідно з останніми даними, горить одна з установок на ПАО «Нижнекамскнефтехим» після вибуху.
Місцева влада заявляє про щонайменше 13 потерпілих внаслідок пожежі на заводі.
Повітряна тривога у місті не оголошувалася, однак деякі очевидці стверджують, що бачили проліт дронів.
Як запевняють російські опозиційні ЗМІ, кадри очевидців із Нижньокамська свідчать про спалах у районі, де розташовані місцеві ТЕЦ, НПЗ та сам завод «Нижньокамськнафтохім».
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-