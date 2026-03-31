У російському Татарстані вирує масштабна пожежа біля ТЕЦ, НПЗ і заводу "Нижнекамскнефтехим" — відео

31 березня місцеве населення російського Нижньокамська у соцмережах почало скаржитися на гучні вибухи. Згодом стало відомо, що вогонь охопив завод "Нижнекамскнефтехим". Ба більше, пожежа вирує в районі, де знаходяться ТЕЦ і НПЗ.

У Татарстані почалася масштабна пожежа — перші подробиці

Що важливо розуміти, Нижньокамськ — це місто в країні-агресорці, яке також є третім за чисельністю населення містом Татарстану.

Ба більше, йдеться про найбільший у Росії центр нафтохімічної промисловості.

Так, протягом лише однієї доби у Нижньокамську випускається:

226 тонн полістиролу,

30 тис. шин,

3 тис. тонн прямогонного бензину,

290 тонн технічного вуглецю.

Саме у цьому місті 31 березня пролунали гучні вибухи та почалася масштабна пожежа.

Згідно з останніми даними, горить одна з установок на ПАО «Нижнекамскнефтехим» після вибуху.

Місцева влада заявляє про щонайменше 13 потерпілих внаслідок пожежі на заводі.

Повітряна тривога у місті не оголошувалася, однак деякі очевидці стверджують, що бачили проліт дронів.

Попередньою причиною події на «Нижньокамськнафтохімі» є збій у роботі обладнання. На місці події працюють медичні служби, постраждалим надається необхідна допомога. Інформація про кількість постраждалих уточнюється, — йдеться у повідомленні «Нижньокамськнафтохіму».

Як запевняють російські опозиційні ЗМІ, кадри очевидців із Нижньокамська свідчать про спалах у районі, де розташовані місцеві ТЕЦ, НПЗ та сам завод «Нижньокамськнафтохім».