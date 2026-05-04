У Москві лунали вибухи неподалік Кремля на тлі атаки дронів — відео
Москва
Джерело:  online.ua

Мер столиці Росії Москви Сергій Собянін заявив, що у ніч на 4 травня безпілотник нібито врізався у багатоповерхівку. Скоріше за все, це стало наслідком роботи російської ППО.

Головні тези:

  • У Москві сталася атака дрона, який врізався у будівлю поруч з Кремлем.
  • Це сталося, ймовірно, через роботу російської ППО.
  • Інцидент став предметом обговорення у російських соцмережах через величезну шкоду, завдану будівлі та автомобілю.

Уночі 4 травня у Москві лунали вибухи

За попередніми даними, безпілотник врізався в будівлю в районі Мосфільмівської, — написав у соцмережах Собянін.

За його словами, постраждалих немає.

У російських соцмережах повідомили, що дрон врізався у багатоповерхівку, вибито стіни трьох кімнат на 36 поверсі.

З посиланням на очевидців у пабліках пишуть, що частина фасаду впала на машину під будинком.

Згідно з аналізом Телеграм-каналу ASTRA, відстань від Кремля до пошкодженого безпілотником будинку в Москві становить близько 6 км.

Експерти припускають, що дрон, який впав сьогодні вночі в Москві, є повноцінним ударним дроном типу FP-1.

