У Москві лунали вибухи неподалік Кремля на тлі атаки дронів — відео

Мер столиці Росії Москви Сергій Собянін заявив, що у ніч на 4 травня безпілотник нібито врізався у багатоповерхівку. Скоріше за все, це стало наслідком роботи російської ППО.
Головні тези:
- У Москві сталася атака дрона, який врізався у будівлю поруч з Кремлем.
- Це сталося, ймовірно, через роботу російської ППО.
- Інцидент став предметом обговорення у російських соцмережах через величезну шкоду, завдану будівлі та автомобілю.
Уночі 4 травня у Москві лунали вибухи
За попередніми даними, безпілотник врізався в будівлю в районі Мосфільмівської, — написав у соцмережах Собянін.
За його словами, постраждалих немає.
З посиланням на очевидців у пабліках пишуть, що частина фасаду впала на машину під будинком.
Згідно з аналізом Телеграм-каналу ASTRA, відстань від Кремля до пошкодженого безпілотником будинку в Москві становить близько 6 км.
Експерти припускають, що дрон, який впав сьогодні вночі в Москві, є повноцінним ударним дроном типу FP-1.
