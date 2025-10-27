Росіяни скаржилися на масовану атаку дронів по Москві та області — відео
Росіяни скаржилися на масовану атаку дронів по Москві та області — відео

Москва
Джерело:  online.ua

Російську столицю пізно ввечері 26 жовтня несподівано атакували "невідомі дрони". Російська влада традиційно "заспокоює", що нібито все було збито, а тим часом по всій Москві лунають вибухи.

Головні тези:

  • Російська столиця Москва стала свідком масованої атаки невідомих дронів, що викликала паніку серед мешканців.
  • Інформація про атаку публікується в соцмережах та медіа, де показані фото та відео з вибухами та стовпами диму над містом.

Москва та область перебували під масштабною атакою дронів

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко коротко написав, що Москва перебуває під атакою дронів, у подробиці він не вдавався.

Натомість медіа публікують численні фото та відео зі столиці РФ: там дуже гучно, чутно вибухи, десь у столиці вже підіймається стовп диму. У чатах серед мешканців Москви вирує паніка.

Російські канали стверджують, що український дрон нібито влучив у багатоповерховий будинок. Проте це більше схоже на результат "роботи" російської протиповітряної оборони, яка "прославилася" влучаннями у власні багатоповерхові будинки.

У Міноборони Росії заявили, що у ніч на 27 жовтня нібито було перехоплено та знищено 193 дрони, причому 40 із них — над Московською областю.

У мережі також на тлі атаки дронів з’явилося відео дивного об’єкта над Московською областю, яке місцеві пабліки називали і НЛО, і ракетою “Фламінго”, і метеоритом.

