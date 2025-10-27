Россияне жаловались на массированную атаку дронов по Москве и области — видео

Российскую столицу поздно вечером 26 октября неожиданно атаковали "неизвестные дроны". Российские власти традиционно "успокаивают", что якобы все было сбито, а между тем по всей Москве раздаются взрывы.

Москва и область находились под масштабной атакой дронов

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко коротко написал, что Москва находится под атакой дронов, в подробности он не удавался.

Вместо этого медиа публикуют многочисленные фото и видео из столицы РФ: там очень громко, слышны взрывы, где-то в столице уже поднимается столб дыма. В чатах среди жителей Москвы бушует паника.

Российские каналы утверждают, что украинский дрон якобы попал в многоэтажное здание. Однако это больше похоже на результат "работы" российской противовоздушной обороны, "прославившейся" попаданиями в собственные многоэтажные дома.

В Минобороны России заявили, что в ночь на 27 октября якобы было перехвачено и уничтожено 193 дрона, причем 40 из них над Московской областью.

В сети также на фоне атаки дронов появилось видео странного объекта над Московской областью, которое местные паблики называли и НЛО, и ракетой Фламинго, и метеоритом.