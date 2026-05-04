В Москве раздавались взрывы возле Кремля на фоне атаки дронов — видео

Мэр столицы России Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 4 мая беспилотник якобы врезался в многоэтажку. Скорее всего, это явилось следствием работы российской ПВО.
Главные тезисы
- В ночь на 4 мая в Москве произошла атака дрона, который врезался в многоэтажку рядом с Кремлем.
- Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что это следствие работы российской ПВО.
- Инцидент стал широко обсуждаться в российских соцсетях из-за значительного ущерба зданию и автомобилю.
Ночью 4 мая в Москве раздавались взрывы
По предварительным данным, беспилотник врезался в здание в Мосфильмовском районе, — написал в соцсетях Собянин.
По его словам, пострадавших нет.
Со ссылкой на очевидцев в пабликах пишут, что часть фасада упала на машину под домом.
Согласно анализу телеграмм-канала ASTRA, расстояние от Кремля до поврежденного беспилотником дома в Москве составляет около 6 км.
Эксперты предполагают, что упавший сегодня ночью в Москве дрон является полноценным ударным дроном типа FP-1.
