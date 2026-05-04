В Москве раздавались взрывы возле Кремля на фоне атаки дронов — видео
Москва
Источник:  online.ua

Мэр столицы России Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 4 мая беспилотник якобы врезался в многоэтажку. Скорее всего, это явилось следствием работы российской ПВО.

Главные тезисы

  • В ночь на 4 мая в Москве произошла атака дрона, который врезался в многоэтажку рядом с Кремлем.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что это следствие работы российской ПВО.
  • Инцидент стал широко обсуждаться в российских соцсетях из-за значительного ущерба зданию и автомобилю.

Ночью 4 мая в Москве раздавались взрывы

По предварительным данным, беспилотник врезался в здание в Мосфильмовском районе, — написал в соцсетях Собянин.

По его словам, пострадавших нет.

В российских соцсетях сообщили, что дрон врезался в многоэтажку, выбиты стены трех комнат на 36 этаже.

Со ссылкой на очевидцев в пабликах пишут, что часть фасада упала на машину под домом.

Согласно анализу телеграмм-канала ASTRA, расстояние от Кремля до поврежденного беспилотником дома в Москве составляет около 6 км.

Эксперты предполагают, что упавший сегодня ночью в Москве дрон является полноценным ударным дроном типа FP-1.

