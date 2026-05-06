ППО ліквідувала 89 цілей під час нової атаки РФ

Протягом ночі 5-6 травня Росія здійснювала повітряний напад на Україну 2 балістичними ракетами Іскандер-М, 1 керованою авіаційною ракетою Х-3, а також 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Відомі результати відбиття нової атаки РФ на Україну

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, російські ракети і дрони летіли із Ростовської та Курської області, а також із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово — РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів «Пародія» на півночі та сході країни. Поширити

Підтверджено влучання 2 балістичних ракет, 1 керованої авіаційної ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.