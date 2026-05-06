ППО ліквідувала 89 цілей під час нової атаки РФ

Протягом ночі 5-6 травня Росія здійснювала повітряний напад на Україну 2 балістичними ракетами Іскандер-М, 1 керованою авіаційною ракетою Х-3, а також 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Головні тези:
- Відбулося влучання 2 балістичних ракет, 1 керованої авіаційної ракети та 9 ударних БпЛА.
- Атака ворога триває досі, не ігноруйте повітряну тривогу.
Відомі результати відбиття нової атаки РФ на Україну
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, російські ракети і дрони летіли із Ростовської та Курської області, а також із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово — РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Підтверджено влучання 2 балістичних ракет, 1 керованої авіаційної ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
