Deep Strike у квітні. Україна уразила 14 НПЗ і терміналів РФ
Квітень 2026 року став для Сил оборони України ще одним місяцем системної кампанії глибоких ударів по воєнно-економічній інфраструктурі Росії. Засобами Deep Strike уражені цілі від тимчасово окупованого Криму до Пермі, Уфи, Орська та Челябінська – тобто Уралу, який історично вважався глибоким тилом РФ.

Головні тези:

  • Українські Сили оборони в квітні ударили по 14 обʼєктах від тимчасово окупованого Криму до Пермі, Уфи, Орська та Челябінська.
  • За допомогою Deep Strike Україна завдала регулярних ударів по російським НПЗ та терміналам, наносячи значні збитки енергетичній та військовій інфраструктурі РФ.
  • Проаналізовано ураження різних обʼєктів, включаючи НПЗ, портові термінали, кораблі, літаки та інші елементи воєнно-економічної системи Росії.

“Бавовна” у квітні 2026 року: 14 російських НПЗ і терміналів

Від початку року РФ втратила щонайменше 7 мільярдів доларів безпосередньо від українських ударів по російській нафтовій індустрії та переробці, нагадали в Міноборони.

У квітні Сили оборони уразили щонайменше 14 таких обʼєктів — від НПЗ на Поволжі та Приураллі до портових терміналів на Балтиці та Чорному морі.

  • Так, сталась пожежа на НПЗ «Башнєфть-Новойл», Уфа (Башкортостан). Підтверджене ураження заводу з подальшою пожежею. Дальність удару становила близько 1 400 кілометрів від кордону.

  • Внаслідок удару по НПЗ «Лукойл-Нижньогороднєфтєоргсінтез» на відстані у 800 км спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджені установки первинної переробки нафти АВТ-6 та АВТ-1, а також установка 19/6, задіяна у виробництві нафтових бітумів. Виведені з ладу технологічна установка АВТ-2 та установка гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.

  • Завдані три удари по НПЗ «Туапсинський» (Туапсе Краснодарський край) на відстані у 1 500 км. НПЗ зазнав ударів 16, 20 та 28 квітня — найбільша кратність серед усіх цілей місяця.

  • Для ураження НПЗ «Новокуйбишевський» Сили оборони завдали удару дальністю близько 1 000 км. На стратегічному підприємстві потужністю 8,8 млн тонн на рік лунали вибухи, а потім виникла пожежа.

  • НПЗ «Сизранський» (відстань у 900 км) був уражений у рамках скоординованої масованої атаки. На підприємстві спалахнула пожежа. Цей НПЗ безпосередньо задіяний у забезпеченні Збройних сил РФ.

  • Внаслідок удару на НПЗ «Ярославський» (відстань у 750 км) виникла пожежа. Підтверджене пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.

  • Після влучання по НПЗ «Орскнєфтєоргсінтез» в Орську Оренбурзької області (відстань у 1 500 км) виникла пожежа.

  • Удар по НПЗ «Лукойл-Пєрмьнєфтєоргсінтез» в Пермі на відстані у 1 500 км завдали безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ.

Під ударом опинилися ключові нафтові хаби Росії, що забезпечують як експортні надходження до бюджету, так і безпосереднє задоволення потреб військ.

Удари завдані по таких портових терміналах і транспортній інфраструктурі:

  • порт «Приморськ», Ленінградська область (850 км) — підтверджені пожежа та пошкодження трьох резервуарів РВСП-20000 загальним об'ємом 60 000 кубометрів;

  • термінал «Усть-Луга Ойл», Ленінградська область (900 км) — підтверджене ураження трьох резервуарів «Транснефть-Балтика»;

  • нафтоналивний термінал «РПК-Висоцьк Лукойл-2», Ленінградська область (950 км) — підтверджена пожежа;

  • нафтоперекачувальна станція «Тихорецьк» (Краснодарський край, 300 км) — підтверджена пожежа;

  • нафтовий термінал «Шесхарис» (Новоросійськ, 420 км) — масштабна пожежа в ключовому вузлі перевалки чорноморської нафти.

Своєю чергою, нафтобази у Феодосії, Гвардійському та нафтоперекачувальні станції у Криму і Краснодарському краї зазнали уражень як елементи тактичного постачання ПММ для угруповань РФ.

10 квітня Сили оборони вперше уразили нафтовидобувну інфраструктуру у відкритому морі.

Пошкоджені льодостійкі стаціонарні платформи ЛСП-2 на родовищі ім. Грайфера та ЛСП-1 на родовищі ім. Корчагіна. Обʼєкти розташовані за близько 1 000 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

29 квітня підрозділ Військово-морських сил України уразив підсанкційне судно MARQUISE у Чорному морі — за 210 кілометрів від Туапсе. Два морські безпілотники-камікадзе (МБЕК) влучили в кормову частину в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.

Сили оборони у квітні уразили два заводи на території Росії:

  • 1 квітня був уражений завод «Стрела» (Суземка Брянської області. Він виробляє комплектуючі до крилатих ракет і виконав понад 120 державних контрактів для потреб ОПК Росії. Перебуває під санкціями України.

  • 19 квітня ВМС України завдали точного удару ракетами «Нептун» по виробничому корпусу заводу «Атлант Аеро» у Таганрозі.

Ураження ворожих кораблів

Квітень позначився послідовними ударами по корабельному складу ЧФ РФ у Севастополі та Керченській протоці:

  • 19 квітня підрозділ Головного управління розвідки Міноборони «Примари» вивів з ладу два великі десантні кораблі у Севастопольській бухті.

ВДК «Ямал» проєкту 775 (1988 р. побудови, вантажомісткість 500 тонн, орієнтовна вартість понад 80 млн доларів) та ВДК «Ніколай Фільченков» проєкту 1171 (1975 р., вантажомісткість 1 000 тонн, вартість понад 70 млн доларів) є ключовими засобами морського десантування та постачання угруповань РФ у Криму. Обидва кораблі виведені з ладу. Сукупні збитки перевищують 150 млн доларів.

  • Удари по тих самих кораблях були також здійснені 20 та 26 квітня силами СБУ.

  • 5 квітня два ударні БПЛА влучили у фрегат проєкту 11356Р «Буревісник» — носій крилатих ракет «Калібр». Масштаби збитків уточнювалися.

  • 26 квітня у рамках операції «Альфа» СБУ одночасно уражені корабель радіотехнічної розвідки, навчальний центр Чорноморського флоту і штаб радіотехнічної розвідки сил ППО.

  • Також уражені МіГ-31 на аеродромі «Бельбек» (потенційний носій гіперзвукового «Кинджала») і техніко-експлуатаційна частина аеродрому.

  • 22 квітня було підтверджене пошкодження бойової рубки корабля Прикордонної служби ФСБ у Севастополі.

  • 30 квітня ВМС України знищили патрульний сторожовий катер ФСБ «Соболь» і протидиверсійний катер «Грачонок» у районі Керченської протоки. Ворог зазнав безповоротних і санітарних втрат.

  • 25 квітня на аеродромі Шагол у Челябінській області РФ Сили безпілотних систем уразили два винищувачі Су-57, один винищувач-бомбардувальник Су-34 та ще один літак невстановленої модифікації. Це одна з найвіддаленіших операцій українських засобів Deep Strike — цілі перебували на відстані близько 1 700 км від державного кордону України.

