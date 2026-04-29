Масштабна "бавовна" накрила ЛПДС "Пермь" у Росії — фото та відео

29 квітня у країні-агресорці Росії знову гриміли гучні вибухи після атаки дронів. Згідно з даними аналітиків, під удар потрапила ЛПДС “Пермь” — лінійна виробничо-диспетчерська станція, найбільша в системі «Транснефть-Прикамье» (входить до АТ «Транснефть»), що знаходиться поблизу Пермі.

“Бавовна” у Росії 29 квітня — усі подробиці та відео

Близько 08:00 29 квітня у мережі почали публікувати перші повідомлення про гучні вибухи у російській Пермі.

За словами місцевих мешканців, вони бачили атаку дронів — в місті почалася повітряна тривога.

Згодом стало відомо, що спалахнула масштабна пожежа, однак якийсь час не вдавалося з’ясувати, на якому саме ворожому об’єкті.

Фахівці Телеграм-каналу Еxilenova+ провели аналіз фото та відео й дійшли висновку, що під удари дронів потрапила ЛПДС «Пермь» (район Малиновская).



Що важливо розуміти, йдеться про вузлову станцію системи “Транснефти”, що відповідає за перекачування, зберігання та розподіл нафти магістральними трубопроводами.

Окрім того, наголошується, що через об’єкт проходять потоки в напрямку Пермського НПЗ, інших промислових центрів та експортної інфраструктури РФ.

Далі сировина заходить у загальну систему транспортування і може прямувати до портів Приморськ, Усть-Луга, Новоросійськ і Туапсе.

Офіційних підтверджень від Генштабу ЗСУ про ураження саме ЛПДС “Пермь” поки немає.

До слова, у російському Туапсе досі не можуть приборкати пожежу після української атаки.