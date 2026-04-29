Масштабная "бавовна" накрыла ЛПДС "Пермь" в России — фото и видео

29 апреля в стране-агрессоре России снова гремели громкие взрывы после атаки дронов. Согласно данным аналитиков, под удар попала ЛПДС "Пермь" — линейная производственно-диспетчерская станция, крупнейшая в системе "Транснефть-Прикамье" (входит в АО "Транснефть"), которая находится вблизи Перми.

"Бавовна" в России 29 апреля - все подробности и видео

Около 08:00 29 апреля в сети начали публиковать первые сообщения о громких взрывах в Перми.

По словам местных жителей, они видели атаку дронов - в городе началась воздушная тревога.

Впоследствии стало известно, что вспыхнул масштабный пожар, однако некоторое время не удавалось выяснить, на каком именно вражеском объекте.

Эксперты Телеграмм-канала Еxilenova+ провели анализ фото и видео и пришли к выводу, что под удары дронов попала ЛПДС «Пермь» (район Малиновская).



Что важно понимать, речь идет об узловой станции системы "Транснефти", отвечающей за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам.

Кроме того, указано, что через объект проходят потоки в направлении Пермского НПЗ, других промышленных центров и экспортной инфраструктуры РФ.

Далее сырье входит в общую систему транспортировки и может направляться в порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и Туапсе.

Официальных подтверждений от Генштаба ВСУ о поражении именно ЛПДС "Пермь" пока нет.

К слову, в российском Туапсе до сих пор не могут потушить пожар после украинской атаки.