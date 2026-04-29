Масштабная "бавовна" накрыла ЛПДС "Пермь" в России — фото и видео

29 апреля в стране-агрессоре России снова гремели громкие взрывы после атаки дронов. Согласно данным аналитиков, под удар попала ЛПДС "Пермь" — линейная производственно-диспетчерская станция, крупнейшая в системе "Транснефть-Прикамье" (входит в АО "Транснефть"), которая находится вблизи Перми.
Главные тезисы
- Также в сети распространяется информация об атаке на НПЗ в Орске.
- Пожар в российском Туапсе продолжает набирать обороты.
"Бавовна" в России 29 апреля - все подробности и видео
Около 08:00 29 апреля в сети начали публиковать первые сообщения о громких взрывах в Перми.
По словам местных жителей, они видели атаку дронов - в городе началась воздушная тревога.
Впоследствии стало известно, что вспыхнул масштабный пожар, однако некоторое время не удавалось выяснить, на каком именно вражеском объекте.
Эксперты Телеграмм-канала Еxilenova+ провели анализ фото и видео и пришли к выводу, что под удары дронов попала ЛПДС «Пермь» (район Малиновская).
Что важно понимать, речь идет об узловой станции системы "Транснефти", отвечающей за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам.
Кроме того, указано, что через объект проходят потоки в направлении Пермского НПЗ, других промышленных центров и экспортной инфраструктуры РФ.
Официальных подтверждений от Генштаба ВСУ о поражении именно ЛПДС "Пермь" пока нет.
К слову, в российском Туапсе до сих пор не могут потушить пожар после украинской атаки.
