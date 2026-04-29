Масштабная "бавовна" накрыла ЛПДС "Пермь" в России — фото и видео
Источник:  online.ua

29 апреля в стране-агрессоре России снова гремели громкие взрывы после атаки дронов. Согласно данным аналитиков, под удар попала ЛПДС "Пермь" — линейная производственно-диспетчерская станция, крупнейшая в системе "Транснефть-Прикамье" (входит в АО "Транснефть"), которая находится вблизи Перми.

Главные тезисы

  • Также в сети распространяется информация об атаке на НПЗ в Орске.
  • Пожар в российском Туапсе продолжает набирать обороты.

Около 08:00 29 апреля в сети начали публиковать первые сообщения о громких взрывах в Перми.

По словам местных жителей, они видели атаку дронов - в городе началась воздушная тревога.

Впоследствии стало известно, что вспыхнул масштабный пожар, однако некоторое время не удавалось выяснить, на каком именно вражеском объекте.

Эксперты Телеграмм-канала Еxilenova+ провели анализ фото и видео и пришли к выводу, что под удары дронов попала ЛПДС «Пермь» (район Малиновская).


Что важно понимать, речь идет об узловой станции системы "Транснефти", отвечающей за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам.

Кроме того, указано, что через объект проходят потоки в направлении Пермского НПЗ, других промышленных центров и экспортной инфраструктуры РФ.

Далее сырье входит в общую систему транспортировки и может направляться в порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и Туапсе.

Официальных подтверждений от Генштаба ВСУ о поражении именно ЛПДС "Пермь" пока нет.

К слову, в российском Туапсе до сих пор не могут потушить пожар после украинской атаки.

Больше по теме

ПВО ликвидировала 154 из 171 дрона во время отражения атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты отражения атаки РФ
Король Британии бросил Трампу "завуалированный вызов" касательно Украины
Чарльз и Трамп
Один человек погиб и двое пострадали в результате удара РФ по Сумщине
Сумская ОВА
Новая атака РФ на Сумщину – какие последствия

