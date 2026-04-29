ПВО ликвидировала 154 из 171 дрона во время отражения атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО ликвидировала 154 из 171 дрона во время отражения атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты отражения атаки РФ
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в минувшую ночь российские оккупанты совершали нападение на Украину 171 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 10 локациях.

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 120 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?