ПВО ликвидировала 154 из 171 дрона во время отражения атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в минувшую ночь российские оккупанты совершали нападение на Украину 171 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.

ПВО объявила результаты отражения атаки РФ

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 120 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.