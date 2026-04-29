ПВО ликвидировала 154 из 171 дрона во время отражения атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в минувшую ночь российские оккупанты совершали нападение на Украину 171 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 10 локациях.
ПВО объявила результаты отражения атаки РФ
Российские дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 120 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.
