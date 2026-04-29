ППО ліквідувала 154 із 171 дрона під час відбиття атаки РФ
ППО ліквідувала 154 із 171 дрона під час відбиття атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом минулої ночі російські окупанти здійснювали напад на Україну 171 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 120 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

