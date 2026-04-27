Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво дронів для ЗСУ

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських дронів. Уся продукція, виготовлена в межах проєкту в Норвегії, буде передана Силам оборони України.
Головні тези:
- Перше спільне виробництво українських дронів для ЗСУ між Україною та Норвегією розпочалося.
- Проєкт передбачає створення дронів типу mid-strike для ураження цілей противника на відстані 50-200 км.
Україна вироблятиме дрони для ЗСУ в Норвегії
Проєкт буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених 7 млрд доларів оборонної підтримки України у 2026 році.
Цього року Норвегія загалом планує спрямувати понад 1,5 млрд доларів на закупівлю озброєння українського виробництва для Сил оборони України.
Йдеться про безпілотники типу mid-strike, призначені для ураження цілей у ближньому тилу противника на відстані 50-200 км.
Mid-strike-дрони б’ють далі та несуть важчу бойову частину, ніж FPV, а також мають кращу стійкість до впливу РЕБ. При цьому вони набагато дешевші за ракети такої ж дальності. Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані ЗСУ вже до літа цього року.
Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень. Зокрема, досвід, отриманий у межах цього проекту, дозволить Норвегії нарощувати виробничі спроможності за критично важливим напрямком.
