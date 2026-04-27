Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво дронів для ЗСУ

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських дронів. Уся продукція, виготовлена в межах проєкту в Норвегії, буде передана Силам оборони України.

Україна вироблятиме дрони для ЗСУ в Норвегії

Проєкт буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених 7 млрд доларів оборонної підтримки України у 2026 році.

Відповідну угоду підписали у Києві посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Цього року Норвегія загалом планує спрямувати понад 1,5 млрд доларів на закупівлю озброєння українського виробництва для Сил оборони України.

Йдеться про безпілотники типу mid-strike, призначені для ураження цілей у ближньому тилу противника на відстані 50-200 км.

Mid-strike-дрони б’ють далі та несуть важчу бойову частину, ніж FPV, а також мають кращу стійкість до впливу РЕБ. При цьому вони набагато дешевші за ракети такої ж дальності. Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані ЗСУ вже до літа цього року.