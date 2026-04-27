Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво дронів для ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво дронів для ЗСУ

Міністерство оборони України
дрон виробництво
Read in English

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських дронів. Уся продукція, виготовлена в межах проєкту в Норвегії, буде передана Силам оборони України.

Головні тези:

  • Перше спільне виробництво українських дронів для ЗСУ між Україною та Норвегією розпочалося.
  • Проєкт передбачає створення дронів типу mid-strike для ураження цілей противника на відстані 50-200 км.

Україна вироблятиме дрони для ЗСУ в Норвегії

Проєкт буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених 7 млрд доларів оборонної підтримки України у 2026 році.

Відповідну угоду підписали у Києві посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Цього року Норвегія загалом планує спрямувати понад 1,5 млрд доларів на закупівлю озброєння українського виробництва для Сил оборони України.

Йдеться про безпілотники типу mid-strike, призначені для ураження цілей у ближньому тилу противника на відстані 50-200 км.

Mid-strike-дрони б’ють далі та несуть важчу бойову частину, ніж FPV, а також мають кращу стійкість до впливу РЕБ. При цьому вони набагато дешевші за ракети такої ж дальності. Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані ЗСУ вже до літа цього року.

Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень. Зокрема, досвід, отриманий у межах цього проекту, дозволить Норвегії нарощувати виробничі спроможності за критично важливим напрямком.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна і Норвегія домовилися встановити стратегічне партнерство
Володимир Зеленський
Зеленский
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Норвегія не надаватиме колективний захист українцям призивного віку
Уряд Норвегії
Норвегія
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ісландія та Норвегія прагнуть приєднатися до ЄС — як це вплине на вступ України
ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?