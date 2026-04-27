Украина и Норвегия создают первое совместное производство дронов для ВСУ

Украина и Норвегия создают первое совместное производство украинских дронов. Вся продукция, производимая в рамках проекта в Норвегии, будет передана Силам обороны Украины.

Проект будет профинансирован норвежской стороной за счет средств, которые направляют дополнительно к ранее предусмотренным 7 млрд. долларов оборонной поддержки Украины в 2026 году.

Соответствующее соглашение подписали в Киеве посол Норвегии в Украине Ларс Рагнар Аалеруд Гансен и заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Сергей Боев.

В этом году Норвегия в целом планирует направить более 1,5 млрд. долларов на закупку вооружения украинского производства для Сил обороны Украины.

Речь идет о беспилотниках типа mid-strike, предназначенных для поражения целей в ближнем тылу противника на расстоянии 50-200 км.

Mid-strike-дроны бьют дальше и несут более тяжелую боевую часть, чем FPV, а также обладают лучшей устойчивостью к воздействию РЭБ. При этом они намного дешевле ракет такой же дальности. Ожидается, что первые системы, сделанные в Норвегии, будут переданы ВСУ уже к лету этого года.