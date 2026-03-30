Исландия и Норвегия стремятся присоединиться к ЕС — как это повлияет на вступление Украины

В очереди на вступление в ЕС могут появиться новые, более привлекательные кандидаты, которые потенциально способны потеснить Украину. Речь идет об экономически развитых государствах, которые отвечают большинству критериев Евросоюза.
Главные тезисы
- Исландия и Норвегия рассматривают возможность присоединения к ЕС, что может увеличить конкуренцию и изменить очередь на вступление в ЕС для Украины.
- Условия для вступления в ЕС для более развитых стран, таких как Исландия и Норвегия, могут оказаться более привлекательными, чем для беднейших государств Восточной Европы.
Исландия и Норвегия стремятся к вступлению в ЕС
После полномасштабного вторжения России в Украину и на фоне сомнений в надежности США, даже состоятельные страны, такие как Исландия и Норвегия, стали снова рассматривать возможность членства в ЕС.
По данным источников, одним из ключевых факторов перемен стала политика президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом в 2025 году.
Сейчас не лучшее время, чтобы действовать в одиночку, Трамп все меняет, — сообщил норвежский чиновник.
В частности, Исландия может стать первой, кто возобновит переговоры о вступлении, ведь страна ускорила подготовку к референдуму.
В то же время, для действующих членов ЕС присоединение более богатых стран выглядит более привлекательным, чем расширение за счет беднейших государств Восточной Европы, среди которых Украина, Молдова, Сербия и Черногория.
Эти финансовые соображения означают, что будет трудно убедить нынешних членов в том, что эти более бедные страны должны быть приняты. Имеющиеся члены получат еще меньшую долю средств ЕС.
Кроме экономического фактора, европейские правительства также учитывают политические риски.
В то же время страны с устоявшимися демократическими институтами, например Норвегия и Исландия, имеют значительно лучшие шансы на быстрое вступление.
Конечно, Исландии или Норвегии было бы проще присоединиться. Они практически на 80 процентов приблизились к цели в вопросе закрепления законов ЕС в своих правовых системах. Если они захотят присоединиться — а это зависит только от них самих — это может произойти очень быстро, — сказал представитель ЕС в комментарии изданию.
Норвегия подала заявку на вступление в ЕС в 1992 году, но два года спустя на референдуме отклонила ее. Хотя большинство норвежцев по-прежнему не поддерживают членство в ЕС, количество сторонников членства растет за последние 18 месяцев. Гнев Трампа в адрес Норвегии из-за решения не присуждать ему Нобелевскую премию мира, похоже также способствовал изменению взглядов людей.
