Исландия и Норвегия стремятся присоединиться к ЕС — как это повлияет на вступление Украины

В очереди на вступление в ЕС могут появиться новые, более привлекательные кандидаты, которые потенциально способны потеснить Украину. Речь идет об экономически развитых государствах, которые отвечают большинству критериев Евросоюза.

Исландия и Норвегия стремятся к вступлению в ЕС

После полномасштабного вторжения России в Украину и на фоне сомнений в надежности США, даже состоятельные страны, такие как Исландия и Норвегия, стали снова рассматривать возможность членства в ЕС.

Членство в ЕС всегда предлагало стабильность и процветание европейским странам. Сейчас мы видим, что не входящие в ЕС все больше осознают, что в мире конкурирующих влияний место за столом переговоров в ЕС также предлагает повышенную безопасность и защиту, — сказала комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

По данным источников, одним из ключевых факторов перемен стала политика президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом в 2025 году.

Сейчас не лучшее время, чтобы действовать в одиночку, Трамп все меняет, — сообщил норвежский чиновник.

В частности, Исландия может стать первой, кто возобновит переговоры о вступлении, ведь страна ускорила подготовку к референдуму.

В то же время, для действующих членов ЕС присоединение более богатых стран выглядит более привлекательным, чем расширение за счет беднейших государств Восточной Европы, среди которых Украина, Молдова, Сербия и Черногория.

Эти финансовые соображения означают, что будет трудно убедить нынешних членов в том, что эти более бедные страны должны быть приняты. Имеющиеся члены получат еще меньшую долю средств ЕС.

Кроме экономического фактора, европейские правительства также учитывают политические риски.

Мы не хотим повторения Венгрии или Словакии. Мы не знаем, что произойдет в этих новых странах через 10-15 лет. И тогда мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет еще один (венгерский премьер-министр Орбан).

В то же время страны с устоявшимися демократическими институтами, например Норвегия и Исландия, имеют значительно лучшие шансы на быстрое вступление.

Конечно, Исландии или Норвегии было бы проще присоединиться. Они практически на 80 процентов приблизились к цели в вопросе закрепления законов ЕС в своих правовых системах. Если они захотят присоединиться — а это зависит только от них самих — это может произойти очень быстро, — сказал представитель ЕС в комментарии изданию.

Норвегия подала заявку на вступление в ЕС в 1992 году, но два года спустя на референдуме отклонила ее. Хотя большинство норвежцев по-прежнему не поддерживают членство в ЕС, количество сторонников членства растет за последние 18 месяцев. Гнев Трампа в адрес Норвегии из-за решения не присуждать ему Нобелевскую премию мира, похоже также способствовал изменению взглядов людей.