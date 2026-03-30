Ісландія та Норвегія прагнуть приєднатися до ЄС — як це вплине на вступ України

У черзі на вступ до ЄС можуть з’явитися нові, більш “привабливі” кандидати, які потенційно здатні потіснити Україну. Йдеться про економічно розвинені держави, які відповідають більшості критеріїв Євросоюзу.

Ісландія та Норвегія прагнуть вступу до ЄС

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та на тлі сумнівів щодо надійності США, навіть заможні країни, такі як Ісландія та Норвегія, почали знову розглядати можливість членства в ЄС.

Членство в ЄС завжди пропонувало стабільність і процвітання європейським країнам. Зараз ми бачимо, що ті, хто не входить до ЄС, дедалі більше усвідомлюють, що у світі конкуруючих впливів місце за столом переговорів у ЄС також пропонує підвищену безпеку та захист, — сказала комісар ЄС з питань розширення Марта Кос.

За даними джерел, одним із ключових факторів змін стала політика президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому у 2025 році.

Зараз не найкращий час, щоб діяти поодинці, Трамп все змінює, — повідомив норвезький чиновник.

Зокрема, Ісландія може стати першою, хто відновить переговори про вступ, адже країна прискорила підготовку до референдуму.

Водночас для чинних членів ЄС приєднання багатших країн виглядає більш привабливим, ніж розширення за рахунок бідніших держав Східної Європи, серед яких Україна, Молдова, Сербія та Чорногорія.

Ці фінансові міркування означають, що буде важко переконати нинішніх членів у тому, що ці бідніші країни мають бути прийняті. Існуючі члени отримають ще меншу частку коштів ЄС.

Крім економічного фактору, європейські уряди також зважають на політичні ризики.

Ми не хочемо повторення Угорщини чи Словаччини. Ми не знаємо, що станеться в цих нових країнах через 10-15 років. І тоді ми можемо опинитися в ситуації, коли у нас буде ще один (угорський прем'єр-міністр Орбан.

Натомість країни з усталеними демократичними інститутами, як-от Норвегія та Ісландія, мають значно кращі шанси на швидкий вступ.

Звичайно, Ісландії чи Норвегії було б простіше приєднатися. Вони практично на 80 відсотків наблизилися до мети" у питанні закріплення законів ЄС у своїх правових системах. Якщо вони захочуть приєднатися — а це залежить тільки від них самих — це може статися дуже швидко, — сказав представник ЄС у коментарі виданню.

Норвегія подала заявку на вступ до ЄС у 1992 році, але через два роки на референдумі відхилила її. Хоча більшість норвежців, як і раніше, не підтримують членство в ЄС, кількість прихильників членства зростає протягом останніх 18 місяців. Гнів Трампа на адресу Норвегії через рішення не присуджувати йому Нобелівську премію миру, схоже, також сприяв зміні поглядів людей.