Украина и Норвегия договорились установить стратегическое партнерство
Украина и Норвегия договорились установить стратегическое партнерство

Украина и Норвегия договорились установить стратегическое партнерство, которое будут развивать страны во взаимовыгодных сферах.

Главные тезисы

  • Украина и Норвегия заключили соглашение о стратегическом партнерстве, который будет способствовать развитию обеих стран.
  • Премьер-министр Норвегии выразил поддержку Украине на уровне 8 миллиардов долларов, включая финансирование в сфере энергетики.

Норвегия установит стратегическое партнерство с Украиной

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Сейчас мы видим, что развитие собственной промышленности Украины, основанное на вашем опыте в этой (военной — ред.) отрасли, очень важно для ваших партнеров. Поэтому сегодня мы с Президентом договорились установить то, что мы называем стратегическим партнерством между Норвегией и Украиной, которое мы будем развивать вместе в разных областях, где мы можем быть взаимовыгодными.

Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере

Премьер-министр Норвегии

Премьер Норвегии напомнил, что его страна выделит Украине около 8 млрд долл. поддержки.

Стере добавил, что Норвегия делает все возможное, чтобы поддержать энергетику Украины, в частности, помогала закупать газ и предоставила более 1,7 млрд долл. инвестиций в ремонт и децентрализацию энергетики.

