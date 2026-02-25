Украина и Норвегия договорились установить стратегическое партнерство

Сейчас мы видим, что развитие собственной промышленности Украины, основанное на вашем опыте в этой (военной — ред.) отрасли, очень важно для ваших партнеров. Поэтому сегодня мы с Президентом договорились установить то, что мы называем стратегическим партнерством между Норвегией и Украиной, которое мы будем развивать вместе в разных областях, где мы можем быть взаимовыгодными.