Украина и Норвегия договорились установить стратегическое партнерство, которое будут развивать страны во взаимовыгодных сферах.
Главные тезисы
- Украина и Норвегия заключили соглашение о стратегическом партнерстве, который будет способствовать развитию обеих стран.
- Премьер-министр Норвегии выразил поддержку Украине на уровне 8 миллиардов долларов, включая финансирование в сфере энергетики.
Норвегия установит стратегическое партнерство с Украиной
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.
Премьер Норвегии напомнил, что его страна выделит Украине около 8 млрд долл. поддержки.
Стере добавил, что Норвегия делает все возможное, чтобы поддержать энергетику Украины, в частности, помогала закупать газ и предоставила более 1,7 млрд долл. инвестиций в ремонт и децентрализацию энергетики.
