Норвегия предоставляет Украине пакет помощи на сумму 400 млн долл

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде объявил о выделении 400 млн долл. помощи Украине, которые будут направлены на энергетический сектор и функционирование украинского государства.

В ходе своего визита в Киев глава МИД Норвегии объявил о новом пакете помощи для Украины.

По его словам, 200 млн из 400 млн долл. будут направлены "на немедленные энергетические потребности, закупку газа и другие неотложные вопросы, связанные с энергетикой, чтобы как можно скорее возобновить поставки тепла и электроэнергии".

Остальные 200 млн долл., отметил норвежский министр, предназначены для бюджетной поддержки, которая "будет служить мостом до того времени, когда фактически поступят обещанные средства от Европейского Союза".

Это сильный символ солидарности и общего дела, и мы хотели сделать это немедленно. Я родом из холодной страны. Сегодня в Осло такая же погода, как и в Киеве. Поэтому мы понимаем, насколько важно отопление в Украине. Поделиться

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, в свою очередь, заявил, что этот новый пакет энергетической поддержки Украины очень своевременен.