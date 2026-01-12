Норвегия предоставляет Украине пакет помощи на сумму 400 млн долл

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде объявил о выделении 400 млн долл. помощи Украине, которые будут направлены на энергетический сектор и функционирование украинского государства.
Главные тезисы
- Норвегия направляет $400 млн помощи Украине на поддержку энергетического сектора и функционирование государства.
- Из суммы помощи $200 млн будет использовано для немедленных энергетических потребностей, восстановления поставок тепла и электроэнергии.
- Оставшиеся $200 млн предназначены для бюджетной поддержки, которая поможет Украине получить дополнительные средства от Европейского Союза.
Украина получит от Норвегии 400 млн долл помощи
В ходе своего визита в Киев глава МИД Норвегии объявил о новом пакете помощи для Украины.
По его словам, 200 млн из 400 млн долл. будут направлены "на немедленные энергетические потребности, закупку газа и другие неотложные вопросы, связанные с энергетикой, чтобы как можно скорее возобновить поставки тепла и электроэнергии".
Остальные 200 млн долл., отметил норвежский министр, предназначены для бюджетной поддержки, которая "будет служить мостом до того времени, когда фактически поступят обещанные средства от Европейского Союза".
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, в свою очередь, заявил, что этот новый пакет энергетической поддержки Украины очень своевременен.
Он поможет усилить устойчивость нашего государства и общества. Это продолжение стабильной энергетической поддержки от Осло.
