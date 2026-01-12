Норвегія надає Україні пакет допомоги на суму 400 млн дол
Норвегія надає Україні пакет допомоги на суму 400 млн дол

МЗС України
Сибіга
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про виділення 400 млн дол допомоги Україні, які будуть спрямовані на енергетичний сектор та функціонування української держави.

Головні тези:

  • Міністр закордонних справ Норвегії оголосив про виділення 400 млн доларів допомоги Україні на підтримку енергетичного сектору та функціонування держави.
  • 200 млн доларів будуть спрямовані на негайні енергетичні потреби, що допоможе відновити постачання тепла та електроенергії в країні.
  • Ще 200 млн доларів призначені для бюджетної підтримки, яка буде мостом до отримання коштів від Європейського Союзу.

Україна отримає від Норвегії 400 млн дол допомоги

Під час свого візиту до Києва глава МЗС Норвегії оголосив про новий пакет допомоги для України.

За його словами, 200 млн з 400 млн дол будуть спрямовані "на негайні енергетичні потреби, закупівлю газу та інші нагальні питання, пов'язані з енергетикою, щоб якомога швидше відновити постачання тепла та електроенергії".

Інші 200 млн дол, зазначив норвезький міністр, призначені для бюджетної підтримки, яка "слугуватиме мостом до того часу, коли фактично надійдуть обіцяні кошти від Європейського Союзу".

Це є сильним символом солідарності та спільної справи, і ми хотіли зробити це негайно. Я родом з холодної країни. Сьогодні в Осло така сама погода, як і в Києві. Тому ми розуміємо, наскільки важливе опалення в Україні.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга, своєю чергою, заявив, що цей новий пакет енергетичної підтримки України дуже вчасний.

Він допоможе посилити стійкість нашої держави та суспільства. Це продовження сталої енергетичної підтримки від Осло.

