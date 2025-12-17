Норвегія закупить для України партію зброї виробництва США

Норвегія профінансує чергову партію американської зброї для України і надає для цього понад 267 млн євро.

Норвегія надасть Україні військову підтримку: що відомо

Про це 17 грудня оголосив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

На брифінгу Стьоре заявив, що Норвегія надасть 3,2 млрд норвезьких крон — понад 267,5 млн євро — на новий пакет американської зброї для України.

До нього входять ракети для ППО, а також озброєння і боєприпаси для винищувачів F-16.

Ми закупимо частину цього обладнання у США у рамках встановленої схеми підтримки України.

16 грудня міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками 32-го засідання формату "Рамштайн" розповів про обіцянки допомоги близько десятка партнерів України — Німеччини, Британії, Нідерландів, Данії та інших.