Норвегия закупит для Украины партию оружия производства США

Норвегия профинансирует очередную партию американского оружия для Украины и предоставляет более 267 млн евро.
Главные тезисы
- Норвегия выделяет более 267 млн евро на закупку американского вооружения для Украины, включая ракеты для ПВО и вооружение для истребителей F-16.
- Премьер-министр Норвегии подтвердил финансовую поддержку украинской армии с помощью американского оружия.
Норвегия предоставит Украине военную поддержку: что известно
Об этом 17 декабря объявил премьер-министр Йонас Гар Стере.
На брифинге Стере заявил, что Норвегия предоставит 3,2 млрд норвежских крон — более 267,5 млн евро — на новый пакет американского оружия для Украины.
В него входят ракеты для ПВО, а также вооружение и боеприпасы для истребителей F-16.
Мы закупим часть этого оборудования у США в рамках установленной схемы поддержки Украины.
16 декабря министр обороны Денис Шмигаль по итогам 32-го заседания формата "Рамштайн" рассказал об обещаниях помощи около десятка партнеров Украины — Германии, Британии, Нидерландов, Дании и других.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-