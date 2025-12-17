Норвегия закупит для Украины партию оружия производства США

Норвегия профинансирует очередную партию американского оружия для Украины и предоставляет более 267 млн евро.

Норвегия предоставит Украине военную поддержку: что известно

Об этом 17 декабря объявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

На брифинге Стере заявил, что Норвегия предоставит 3,2 млрд норвежских крон — более 267,5 млн евро — на новый пакет американского оружия для Украины.

В него входят ракеты для ПВО, а также вооружение и боеприпасы для истребителей F-16.

Мы закупим часть этого оборудования у США в рамках установленной схемы поддержки Украины.

16 декабря министр обороны Денис Шмигаль по итогам 32-го заседания формата "Рамштайн" рассказал об обещаниях помощи около десятка партнеров Украины — Германии, Британии, Нидерландов, Дании и других.