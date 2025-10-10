Нидерланды и Норвегия помогут Украине восстановить поврежденную обстрелами РФ энергосистему

Есть договоренности с Норвегией и Нидерландами о помощи по возобновлению энергосистемы Украины после российских атак.
Главные тезисы
- Нидерланды и Норвегия предоставляют помощь Украине в восстановлении энергосистемы после обстрелов РФ.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность международного сотрудничества и украинских усилий в обеспечении оборонной устойчивости.
- Планы включают аудит выполнения договоренностей по поддержке энергетики и сотрудничества с ЕС и США.
Нидерланды и Норвегия помогут Украине в восстановлении энергосистемы
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по международной работе за девять месяцев года и задачам на следующие три месяца.
По его словам, речь шла не только о переговорах по вступлению Украины в ЕС, но и о программах двустороннего сотрудничества с партнерами в Европе, а именно европейских инвестициях в украинское оборонное производство, развитии совместных производств на территории партнеров и реализации таких программ как PURL и SAFE.
Отдельно и подробно обсудили направление российских замороженных активов для полноценной поддержки обороны и восстановления после российских ударов.
Также, по его словам, готовится визит украинской делегации в Соединенные Штаты.
Будут Премьер-министр Украины, руководитель Офиса, уполномоченный по санкционной политике. Будет и существенный компонент визита по линии Минобороны Украины и СНБО. Формируем план встреч. Мы предложили Америке несколько сильных соглашений в области обороны, которые могут укрепить обе наши страны, и должны сделать более содержательным наш диалог по этим соглашениям.
Кроме того, во время совещания чиновники доложили президенту о потребностях энергетики и восстановлении после российских ударов.
Он отметил, что Украина также рассчитывает на поддержку других партнеров. Президент поручил контактировать с ними напрямую и доложить об итогах разговоров.
Фактически мы знаем, какие шаги обеспечат Украине достаточную поддержку устойчивости.
Зеленский подчеркнул, что Украина в этом году будет готова открыть все переговорные кластеры с ЕС и ожидает соответствующего продвижения от европейских партнеров.
Кроме того, глава государства поручил усилить санкционное давление на Россию, в частности, на доходы от нефти и поставку компонентов для производства дронов и ракет.
Ни один дрон, ни одна ракета не могла бы быть произведена Россией самостоятельно без импорта критических компонентов. Мы знаем, какие направления давления сработают наиболее эффективно.
