Нидерланды и Норвегия помогут Украине восстановить поврежденную обстрелами РФ энергосистему

Есть договоренности с Норвегией и Нидерландами о помощи по возобновлению энергосистемы Украины после российских атак.

Нидерланды и Норвегия помогут Украине в восстановлении энергосистемы

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по международной работе за девять месяцев года и задачам на следующие три месяца.

Первое — аудит выполнения договоренностей и, прежде всего, относительно оборонных пакетов и поддержания нашей устойчивости, в частности энергетики. Второе — отношения с Соединенными Штатами и переговорный трек ради прекращения войны. Третье — европейское направление. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, речь шла не только о переговорах по вступлению Украины в ЕС, но и о программах двустороннего сотрудничества с партнерами в Европе, а именно европейских инвестициях в украинское оборонное производство, развитии совместных производств на территории партнеров и реализации таких программ как PURL и SAFE.

Отдельно и подробно обсудили направление российских замороженных активов для полноценной поддержки обороны и восстановления после российских ударов.

Приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает. Это совершенно справедливо, чтобы Россия платила за начавшуюся войну, затягивает и ведет откровенно террористически. Поделиться

Также, по его словам, готовится визит украинской делегации в Соединенные Штаты.

Будут Премьер-министр Украины, руководитель Офиса, уполномоченный по санкционной политике. Будет и существенный компонент визита по линии Минобороны Украины и СНБО. Формируем план встреч. Мы предложили Америке несколько сильных соглашений в области обороны, которые могут укрепить обе наши страны, и должны сделать более содержательным наш диалог по этим соглашениям.

Совещание при Президенте Украины

Кроме того, во время совещания чиновники доложили президенту о потребностях энергетики и восстановлении после российских ударов.

Определили перечень приоритетных государств, которые могут помочь именно так, как нужно и оперативно. Уже есть веские договоренности с Норвегией, с Нидерландами — я говорил с премьер-министрами этих стран. Надо все целиком реализовать на уровне команд. Поделиться

Он отметил, что Украина также рассчитывает на поддержку других партнеров. Президент поручил контактировать с ними напрямую и доложить об итогах разговоров.

Фактически мы знаем, какие шаги обеспечат Украине достаточную поддержку устойчивости.

Зеленский подчеркнул, что Украина в этом году будет готова открыть все переговорные кластеры с ЕС и ожидает соответствующего продвижения от европейских партнеров.

Кроме того, глава государства поручил усилить санкционное давление на Россию, в частности, на доходы от нефти и поставку компонентов для производства дронов и ракет.