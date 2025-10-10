Нідерланди та Норвегія допоможуть Україні відновити пошкоджену обстрілами РФ енергосистему

Є домовленості з Норвегією та Нідерландами щодо допомоги з відновлення енергосистеми України після російських атак.
Головні тези:
- Нідерланди та Норвегія планують допомогти Україні у відновленні енергосистеми після обстрілів РФ.
- Президент України Володимир Зеленський наголошує на міжнародній співпраці та українських зусиллях в забезпеченні оборонної стійкості.
- Плани включають аудит виконання домовленостей щодо підтримки енергетики та співпраці з ЄС та США.
Нідерланди та Норвегія допоможуть Україні у відновленні енергосистеми
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці.
За його словами, йшлося не лише про перемовини щодо вступу України до ЄС, а й про програми двосторонньої співпраці з партнерами у Європі, а саме європейські інвестиції в українське оборонне виробництво, розвиток спільних виробництв на території партнерів і реалізація таких програм як PURL та SAFE.
Окремо й детально обговорили спрямування російських заморожених активів для повноцінної підтримки оборони й відновлення після російських ударів.
Також, за його словами, готується візит української делегації до Сполучених Штатів.
Будуть Премʼєр-міністр України, керівник Офісу, уповноважений щодо санкційної політики. Буде й значний компонент візиту по лінії Міноборони України та РНБО. Формуємо план зустрічей. Ми запропонували Америці кілька сильних угод в галузі оборони, які можуть зміцнити обидві наші країни, і маємо зробити більш змістовним наш діалог щодо цих угод.
Окрім того, під час наради урядовці доповіли президентові щодо потреб енергетики та відновлення після російських ударів.
Він зазначив, що Україна також розраховує на підтримку деяких інших партнерів. Президент доручив контактувати з ними безпосередньо та доповісти щодо підсумків розмов.
Фактично ми знаємо, які кроки забезпечать для України достатню підтримку стійкості.
Зеленський підкреслив, що Україна цього року буде готова відкрити всі переговорні кластери з ЄС і очікує відповідного поступу від європейських партнерів.
Крім того, глава держави доручив посилити санкційний тиск на Росію, зокрема на доходи від нафти та постачання компонентів для виробництва дронів і ракет.
Жоден дрон, жодна ракета не могли б бути вироблені Росією самостійно без імпорту критичних компонентів. Ми знаємо, які напрями тиску спрацюють найбільш ефективно.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-