Нідерланди та Норвегія допоможуть Україні відновити пошкоджену обстрілами РФ енергосистему

Нідерланди та Норвегія допоможуть Україні у відновленні енергосистеми

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці.

Перше — аудит виконання домовленостей, та перш за все щодо оборонних пакетів і підтримки нашої стійкості, зокрема енергетики. Друге — відносини зі Сполученими Штатами та перемовний трек заради припинення війни. Третє — європейський напрям. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, йшлося не лише про перемовини щодо вступу України до ЄС, а й про програми двосторонньої співпраці з партнерами у Європі, а саме європейські інвестиції в українське оборонне виробництво, розвиток спільних виробництв на території партнерів і реалізація таких програм як PURL та SAFE.

Окремо й детально обговорили спрямування російських заморожених активів для повноцінної підтримки оборони й відновлення після російських ударів.

Наближаємось до рішення щодо активів, і я дякую всім, хто допомагає. Це абсолютно справедливо, щоб Росія платила за війну, яку розпочала, затягує та веде відверто терористично. Поширити

Також, за його словами, готується візит української делегації до Сполучених Штатів.

Будуть Премʼєр-міністр України, керівник Офісу, уповноважений щодо санкційної політики. Буде й значний компонент візиту по лінії Міноборони України та РНБО. Формуємо план зустрічей. Ми запропонували Америці кілька сильних угод в галузі оборони, які можуть зміцнити обидві наші країни, і маємо зробити більш змістовним наш діалог щодо цих угод.

Нарада при Президенті України

Окрім того, під час наради урядовці доповіли президентові щодо потреб енергетики та відновлення після російських ударів.

Визначили перелік пріоритетних держав, які можуть допомогти саме так, як потрібно, і оперативно. Вже є вагомі домовленості з Норвегією, з Нідерландами — я говорив з премʼєр-міністрами цих країн. Треба все повністю реалізувати на рівні команд. Поширити

Він зазначив, що Україна також розраховує на підтримку деяких інших партнерів. Президент доручив контактувати з ними безпосередньо та доповісти щодо підсумків розмов.

Фактично ми знаємо, які кроки забезпечать для України достатню підтримку стійкості.

Зеленський підкреслив, що Україна цього року буде готова відкрити всі переговорні кластери з ЄС і очікує відповідного поступу від європейських партнерів.

Крім того, глава держави доручив посилити санкційний тиск на Росію, зокрема на доходи від нафти та постачання компонентів для виробництва дронів і ракет.