Україна і Норвегія домовилися встановити стратегічне партнерство
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна і Норвегія домовилися встановити стратегічне партнерство

Володимир Зеленський
Зеленский

Україна і Норвегія домовилися встановити стратегічне партнерство, яке країни будуть розвивати у взаємовигідних сферах.

Головні тези:

  • Україна та Норвегія уклали угоду про стратегічне партнерство, яке передбачає співпрацю у різних галузях.
  • Прем'єр-міністр Норвегії заявив про підтримку на уровні 8 мільярдів доларів для України, зокрема у сфері енергетики.

Норвегія встановить стратегічне партнерство з Україною

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

Зараз ми бачимо, що розвиток власної промисловості України, заснований на вашому досвіді в цій (військовій — ред.) галузі, є дуже важливим для ваших партнерів. Тому сьогодні ми із Президентом домовилися встановити те, що ми називаємо стратегічним партнерством між Норвегією та Україною, яке ми розвиватимемо разом у різних сферах, де ми можемо бути взаємовигідними.

Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере

Прем'єр-міністр Норвегії

Премʼєр Норвегії нагадав, що його країна виділить Україні близько 8 млрд дол підтримки.

Стере додав, що Норвегія робить усе можливе, щоб підтримати енергетику України, зокрема допомагала закуповувати газ та надала понад 1,7 млрд дол інвестицій у ремонт та децентралізацію енергетики.

