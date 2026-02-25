Україна і Норвегія домовилися встановити стратегічне партнерство, яке країни будуть розвивати у взаємовигідних сферах.
Головні тези:
- Україна та Норвегія уклали угоду про стратегічне партнерство, яке передбачає співпрацю у різних галузях.
- Прем'єр-міністр Норвегії заявив про підтримку на уровні 8 мільярдів доларів для України, зокрема у сфері енергетики.
Норвегія встановить стратегічне партнерство з Україною
Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.
Премʼєр Норвегії нагадав, що його країна виділить Україні близько 8 млрд дол підтримки.
Стере додав, що Норвегія робить усе можливе, щоб підтримати енергетику України, зокрема допомагала закуповувати газ та надала понад 1,7 млрд дол інвестицій у ремонт та децентралізацію енергетики.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-