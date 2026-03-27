Норвегия не будет предоставлять коллективную защиту украинцам призывного возраста

Правительство Норвегии ввело изменения в правила приема перемещенных лиц из Украины, согласно которым новоприбывшие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временную коллективную защиту.

Норвегия изменила правила приема украинцев

Решение правительства означает, что новоприбывшие украинские мужчины должны подавать заявление на получение убежища по обычным правилам, а не на основе коллективной защиты. Нововведения вступят в силу уже в ближайшее время.

Норвегия уже приняла больше украинцев в скандинавском регионе, и норвежские муниципалитеты сообщают о давлении на предоставление услуг и нехватку жилья. Поэтому мы усиливаем ограничения, — заявила министерша юстиции Астри Аас-Хансен.

Министр заявила, что норвежское правительство считает важным, чтобы как можно больше людей оставались в Украине "для участия в оборонной борьбе и поддержки украинского общества".

Как сообщили в правительстве, новые ограничения не будут распространяться на мужчин, документально освобожденных от службы или явно не способных ее проходить, а также на лиц, эвакуированных по программе медицинской эвакуации.

Предусматриваются исключения также для мужчин, единолично занимающихся детьми, прибывшими вместе с ними или находящихся в Норвегии.

Кроме того, изменения не будут касаться украинцев, уже получивших временную коллективную защиту в стране.

Подобные изменения принятия украинских беженцев рассмотрит и Дания. Кроме ограничений для мужчин 23-60 лет, Копенгаген может остановить предоставление временной защиты на общих началах для вновь прибывших из 14 регионов, "меньше пострадавших от военных действий".