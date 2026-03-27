Норвегія не надаватиме колективний захист українцям призивного віку

Уряд Норвегії запровадив зміни до правил прийому переміщених осіб з України, згідно з якими новоприбулі чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту.
Головні тези:
- Норвегія вводить обмеження щодо надання колективного захисту українцям чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
- Українці, які потрапляють під нові правила, зобов'язані подавати заяву на отримання притулку за звичайним порядком.
Норвегія змінила правила прийому українців
Рішення уряду означає, що новоприбулі українські чоловіки повинні подавати заяву на отримання притулку за звичайними правилами, а не на підставі колективного захисту. Нововведення набудуть чинності вже найближчим часом.
Міністерка заявила, що норвезький уряд вважає важливим, щоб якомога більше людей залишалися в Україні "для участі в оборонній боротьбі та підтримки українського суспільства".
Як повідомили в уряді, нові обмеження не поширюватимуться на чоловіків, які документально звільнені від служби або очевидно не здатні її проходити, а також на осіб, евакуйованих за програмою медичної евакуації.
Передбачаються винятки також для чоловіків, які одноосібно опікуються дітьми, що прибули разом з ними або перебувають у Норвегії.
Крім того, зміни не стосуватимуться українців, які вже отримали тимчасовий колективний захист в країні.
Подібні зміни щодо прийняття українських біженців розгляне і Данія. Окрім обмежень для чоловіків 23-60 років, Копенгаген може зупинити надання тимчасового захисту на загальних засадах для новоприбулих із 14 регіонів, "які менше постраждали від військових дій".
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-