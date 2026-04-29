Один человек погиб и двое пострадали в результате удара РФ по Сумщине
Один человек погиб и двое пострадали в результате удара РФ по Сумщине

Новая атака РФ на Сумщину – какие последствия
29 апреля Россия совершила новую атаку на Сумскую область, применив ракету и дроны. Согласно последним данным, этот удар унес жизни местной жительницы в Шосткинской общине. Еще двое гражданских были ранены.

  • Также в результате вражеской атаки по Одесщине зафиксированы значительные разрушения больницы и жилых домов, начался пожар в заповеднике.
  • Согласно последним данным, там пострадали два человека.

Новая атака РФ на Сумщину — какие последствия

Как сообщает глава местной ОВА Олег Григоров, российские захватчики умышленно наносили удары по домам, в которых проживают гражданские жители.

В результате атаки в жилищном секторе начались масштабные пожары. К сожалению, из-за отравления угарным газом погибла 60-летняя жительница одного из домов.

Олег Григоров

Олег Григоров

Он также официально подтвердил, что еще двое мирных жителей общины обратились за помощью к медикам.

По словам Григорова, других людей удалось своевременно эвакуировать и спасти их жизни.

Впоследствии Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Шостке зафиксировали попадания на 3 локациях.

Враг снова атаковал жилищный сектор, в результате чего вспыхнули пожары.

В одном из многоквартирных жилых домов специалистам ГСЧС удалось спасти 1 человека, еще 16 эвакуировать. Предварительно, 1 человек погиб и 1 травмирован, — заявили спасатели.

