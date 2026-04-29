Один человек погиб и двое пострадали в результате удара РФ по Сумщине

29 апреля Россия совершила новую атаку на Сумскую область, применив ракету и дроны. Согласно последним данным, этот удар унес жизни местной жительницы в Шосткинской общине. Еще двое гражданских были ранены.
Главные тезисы
- Также в результате вражеской атаки по Одесщине зафиксированы значительные разрушения больницы и жилых домов, начался пожар в заповеднике.
- Согласно последним данным, там пострадали два человека.
Новая атака РФ на Сумщину — какие последствия
Как сообщает глава местной ОВА Олег Григоров, российские захватчики умышленно наносили удары по домам, в которых проживают гражданские жители.
Он также официально подтвердил, что еще двое мирных жителей общины обратились за помощью к медикам.
По словам Григорова, других людей удалось своевременно эвакуировать и спасти их жизни.
Впоследствии Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Шостке зафиксировали попадания на 3 локациях.
Враг снова атаковал жилищный сектор, в результате чего вспыхнули пожары.
