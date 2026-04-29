Один человек погиб и двое пострадали в результате удара РФ по Сумщине

29 апреля Россия совершила новую атаку на Сумскую область, применив ракету и дроны. Согласно последним данным, этот удар унес жизни местной жительницы в Шосткинской общине. Еще двое гражданских были ранены.

Новая атака РФ на Сумщину — какие последствия

Как сообщает глава местной ОВА Олег Григоров, российские захватчики умышленно наносили удары по домам, в которых проживают гражданские жители.

В результате атаки в жилищном секторе начались масштабные пожары. К сожалению, из-за отравления угарным газом погибла 60-летняя жительница одного из домов. Олег Григоров Глава Сумской ОВА

Он также официально подтвердил, что еще двое мирных жителей общины обратились за помощью к медикам.

По словам Григорова, других людей удалось своевременно эвакуировать и спасти их жизни.

Впоследствии Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Шостке зафиксировали попадания на 3 локациях.

