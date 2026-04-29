Одна людина загинула та двоє постраждали внаслідок удару РФ по Сумщині

29 квітня Росія здійснила нову атаку на Сумську область, застосувавши ракету та дрони. Згідно з останніми даними, цей удар забрав життя місцевої мешканки у Шосткинській громаді. Ще двоє цивільних були поранені.
Головні тези:
- Також внаслідок ворожої атаки по Одещині зазнали значних руйнувань лікарня та житлові будинки, виникла пожежа у заповіднику.
- Згідно з останніми даними, там постраждали двоє людей.
Нова атака РФ на Сумщину — які наслідки
Як повідомляє очільник місцевої ОВА Олег Григоров, російські загарбники умисно завдавали ударів по будинках, у яких мешкають цивільні мешканці.
Він також офіційно підтвердив, що ще двоє мирних мешканців громади звернулися по допомогу до медиків.
За словами Григорова, інших людей вдалося вчасно евакуювати та врятувати їхні життя.
Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у місті Шостка зафіксували влучання на 3 локаціях.
Ворог знову атакував житловий сектор, внаслідок чого спалахнули пожежі.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-