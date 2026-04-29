Одна людина загинула та двоє постраждали внаслідок удару РФ по Сумщині

29 квітня Росія здійснила нову атаку на Сумську область, застосувавши ракету та дрони. Згідно з останніми даними, цей удар забрав життя місцевої мешканки у Шосткинській громаді. Ще двоє цивільних були поранені.

  • Також внаслідок ворожої атаки по Одещині зазнали значних руйнувань лікарня та житлові будинки, виникла пожежа у заповіднику. 
  • Згідно з останніми даними, там постраждали двоє людей.

Як повідомляє очільник місцевої ОВА Олег Григоров, російські загарбники умисно завдавали ударів по будинках, у яких мешкають цивільні мешканці.

Внаслідок атаки у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі. На жаль, через отруєння чадним газом загинула 60-річна мешканка одного з будинків.

Олег Григоров

Глава Сумської ОВА

Він також офіційно підтвердив, що ще двоє мирних мешканців громади звернулися по допомогу до медиків.

За словами Григорова, інших людей вдалося вчасно евакуювати та врятувати їхні життя.

Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у місті Шостка зафіксували влучання на 3 локаціях.

Ворог знову атакував житловий сектор, внаслідок чого спалахнули пожежі.

В одному із багатоквартирних житлових будинків, фахівцям ДСНС вдалося врятувати 1 людину, ще 16 евакуювати. Попередньо, 1 людина загинула та 1 травмована, — заявили рятувальники.

