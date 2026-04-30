Гучна "бавовна" лунала у Пермі та Дзержинську — відео

У Дзержинську Нижньогородської області РФ пролунали вибухи, після чого піднявся дим у районі заводу вибухових речовин. Крім того, місцеві жителі повідомили про повторні вибухи в Пермі.
Головні тези:
- В Пермі та Дзержинську сталися серії вибухів на заводах вибухових речовин, що спричинило хвилю обурення серед населення.
- Завод імені Я. М. Свердлова входить до військово-промислового комплексу РФ і є одним з провідних виробників вибухових речовин у країні.
Нова “бавовна” у Пермі та Дзержинську
У ніч проти 30 квітня мешканці Дзержинська повідомляли про вибухи та атаку на місцевий завод вибухових речовин.
ASTRA проаналізувала кадри свідків. Дим здіймається з боку заводу, проте точно сказати, що саме горить після атаки, за цими кадрами неможливо.
ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова» — російське підприємство, що входить до військово-промислового комплексу РФ. Це стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один з найбільших виробників вибухових речовин у РФ, з більш ніж 100-річною історією та великим значенням для промисловості країни.
Крім того, вранці жителі Пермі повідомили про нові вибухи.
У Пермі другу добу поспіль лунають вибухи. Після нового удару дронів у місті оголосили аварію з викидом небезпечної речовини, а в небі над містом здійнявся білий "гриб" диму.
30 квітня в Пермі стався черговий вибух. З гучномовців по місту розійшлося попередження про аварію.
Одночасно у Пермському краї оголошено повітряну тривогу.
На відео, яке поширюють місцеві жителі, видно характерний білий "гриб" диму над містом.
