Гучна "бавовна" лунала у Пермі та Дзержинську — відео

У Дзержинську Нижньогородської області РФ пролунали вибухи, після чого піднявся дим у районі заводу вибухових речовин. Крім того, місцеві жителі повідомили про повторні вибухи в Пермі.

У ніч проти 30 квітня мешканці Дзержинська повідомляли про вибухи та атаку на місцевий завод вибухових речовин.

ASTRA проаналізувала кадри свідків. Дим здіймається з боку заводу, проте точно сказати, що саме горить після атаки, за цими кадрами неможливо.

ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова» — російське підприємство, що входить до військово-промислового комплексу РФ. Це стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один з найбільших виробників вибухових речовин у РФ, з більш ніж 100-річною історією та великим значенням для промисловості країни.

Цей завод включений до списку санкцій України «за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України». 23 червня 2023 року завод був включений до списку санкцій країн Євросоюзу, також завод знаходиться під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Крім того, вранці жителі Пермі повідомили про нові вибухи.

У Пермі другу добу поспіль лунають вибухи. Після нового удару дронів у місті оголосили аварію з викидом небезпечної речовини, а в небі над містом здійнявся білий "гриб" диму.

30 квітня в Пермі стався черговий вибух. З гучномовців по місту розійшлося попередження про аварію.

Сталася аварія з викидом небезпечної речовини.

Одночасно у Пермському краї оголошено повітряну тривогу.