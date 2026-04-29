1500 км від України. СБУ підтвердила ураження ЛВДС "Пермь" — відео

Служба безпеки України офіційно оголосила про успішне ураження російської нафтоперекачувальної станції біля міста Перм за понад 1500 км від України. Ця операція була здійснена у межах виконання завдань від президента Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Глава держави наголосив, що кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту.
- На цьому тлі Зеленський вкотре закликав Путіна закінчити війну проти України.
Новий діпстрайк СБУ — як це було
СБУ звертає увагу на те, що вказана ворожа станція є частиною АТ «Транснефть».
Фактично йдеться про стратегічно важливий хаб магістральної нафтотранспортної системи країни-агресорки.
У спецслужбі пояснили, що через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.
Одразу після успішного ураження почалася масштабна пожежа, яку досі не можуть приборкати.
Згідно з останніми даними, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.
З офіційною заявою з цього приводу виступив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.
Він вкотре наголосив, що українська спецслужба робить все можливе для скорочення експортного потенціалу РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-