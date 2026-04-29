1500 км від України. СБУ підтвердила ураження ЛВДС "Пермь" — відео

Служба безпеки України офіційно оголосила про успішне ураження російської нафтоперекачувальної станції біля міста Перм за понад 1500 км від України. Ця операція була здійснена у межах виконання завдань від президента Володимира Зеленського.

Новий діпстрайк СБУ — як це було

Виконуючи поставлені Президентом України завдання, цієї ночі фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Пермь», яка розташована за понад 1500 км від кордону з Україною.

СБУ звертає увагу на те, що вказана ворожа станція є частиною АТ «Транснефть».

Фактично йдеться про стратегічно важливий хаб магістральної нафтотранспортної системи країни-агресорки.

У спецслужбі пояснили, що через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Одразу після успішного ураження почалася масштабна пожежа, яку досі не можуть приборкати.

Згідно з останніми даними, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.

З офіційною заявою з цього приводу виступив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.

Він вкотре наголосив, що українська спецслужба робить все можливе для скорочення експортного потенціалу РФ.