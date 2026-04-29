1500 км от Украины. СБУ подтвердила поражение ЛПДС "Пермь" — видео

Служба безопасности Украины официально объявила об успешном поражении российской нефтеперекачивающей станции возле города Пермь в более чем 1500 км от Украины. Эта операция была осуществлена в рамках выполнения задач президента Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Глава государства подчеркнул, что каждое попадание уменьшает возможности российской военной промышленности, логистики, нефтяного экспорта.
- На этом фоне Зеленский в очередной раз призвал Путина закончить войну против Украины.
Новый дипстрайк СБУ — как это было
СБУ обращает внимание на то, что указанная вражеская станция является частью АО «Транснефть».
Фактически речь идет о стратегически важном хабе магистральной нефтетранспортной системы страны-агрессорки.
В спецслужбе пояснили, что через станцию нефть распределяется по четырем направлениям, в том числе и к Пермскому НПЗ.
Сразу после успешного поражения начался масштабный пожар, который до сих пор не могут потушить.
Согласно последним данным, горят почти все резервуары для хранения нефти.
С официальным заявлением по этому поводу выступил и.о. главы СБУ Евгений Хмара.
Он в очередной раз подчеркнул, что украинская спецслужба делает все возможное для сокращения экспортного потенциала РФ.
