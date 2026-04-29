1500 км от Украины. СБУ подтвердила поражение ЛПДС "Пермь" — видео
Служба безопасности Украины официально объявила об успешном поражении российской нефтеперекачивающей станции возле города Пермь в более чем 1500 км от Украины. Эта операция была осуществлена в рамках выполнения задач президента Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Глава государства подчеркнул, что каждое попадание уменьшает возможности российской военной промышленности, логистики, нефтяного экспорта.
  • На этом фоне Зеленский в очередной раз призвал Путина закончить войну против Украины.

Новый дипстрайк СБУ — как это было

Выполняя поставленные Президентом Украины задачи, этой ночью специалисты Центра спецопераций «Альфа» СБУ отработали по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) «Пермь», расположенной в более чем 1500 км от границы с Украиной.

СБУ обращает внимание на то, что указанная вражеская станция является частью АО «Транснефть».

Фактически речь идет о стратегически важном хабе магистральной нефтетранспортной системы страны-агрессорки.

В спецслужбе пояснили, что через станцию нефть распределяется по четырем направлениям, в том числе и к Пермскому НПЗ.

Сразу после успешного поражения начался масштабный пожар, который до сих пор не могут потушить.

Согласно последним данным, горят почти все резервуары для хранения нефти.

С официальным заявлением по этому поводу выступил и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

Он в очередной раз подчеркнул, что украинская спецслужба делает все возможное для сокращения экспортного потенциала РФ.

Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов для военно-промышленного комплекса России, нарушает цепи поставок горючего для армии и заставляет врага тратить значительные ресурсы на восстановление и защиту нефтеинфраструктуры, — пояснил Хмара.

