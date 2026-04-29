"У нас война". Соловьев устроил истерику из-за ударов по Туапсе
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев решил не скрывать своего возмущения из-за последствий атак в районе Туапсе и общей ситуации в России. Приспешник диктатора Владимира Путина публично признал, что Украина смогла вернуть войну на территорию страны-агрессорки.

Главные тезисы

  • Ночью 28 апреля в Туапсе загорелись новые нефтяные резервуары после атаки Украины.
  • Пожар до сих пор не могут погасить, о нем знает даже Путин.

Пропагандист резко отреагировал на заявления блогера Виктории Бони во время эфира, в рамках которого обсуждали последствия атак в районе Туапсе и ухудшение ситуации в стране-агрессорке.

Собеседники не могли прийти к согласию в вопросе того, решение какие проблемы является первоочередным в настоящее время.

Блогерша Боня начала жаловаться, что в Туапсе ситуация остается сложной, в частности из-за массовых страданий животных.

На этом фоне звезда российских соцсетей также упомянула о якобы "радиоактивном дожде", что, по ее убеждению, является отдельной проблемой для региона.

Соловьева сразу начали раздражать эти упреки, поэтому он крайне эмоционально ответил на заявления Бони.

Соратник Путина начал утверждать, что главной проблемой являются военные действия и удары по территории России. В рамках этой дискуссии он неожиданно признал, что в стране-агрессорке идет война.

Проблема в том, что Туапсе находится под атакой украинских дронов — я с этого начал утренний эфир. До этого была другая тема, но сейчас главное, что идет война, Вик. У вас в Монако сегодня были прилеты? Нет. А у нас по территории происходят удары — у нас идет война.

Владимир Соловьев

Российский пропагандист

