"У нас війна". Соловйов влаштував істерику через удари по Туапсе

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов вирішив не приховувати свого обурення через наслідки атак у районі Туапсе та загальну ситуацію в Росії. Поплічник диктатора Володимира Путіна публічно визнав, що Україна змогла повернути війну на територію країни-агресорки.

Соловйов визнав, що в Росії також триває війна

Пропагандист різко відреагував на заяви блогерки Вікторії Боні під час етеру, у межах якого обговорювали наслідки атак у районі Туапсе та погіршення ситуації в країні-агресорці.

Співрозмовники не могли дійти згоди у питанні, вирішення яких проблеми є першочерговим наразі.

Блогерка Боня почала скаржитися, що в Туапсе ситуація залишається складною, зокрема через масові страждання тварин.

На цьому тлі зірка російських соцмереж також згадала про нібито "радіоактивний дощ", що, на її переконання, є окремою проблемою для регіону.

Соловйова одразу почали дратувати ці закиди, тому він вкрай емоційно відповів на заяви Боні.

Так, соратник Путіна почав стверджувати, що головною проблемою є воєнні дії та удари по території Росії. У межах цієї дискусії він неочікувано визнав, що країні-агресорці триває війна.