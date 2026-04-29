"У нас війна". Соловйов влаштував істерику через удари по Туапсе
Соловйов визнав, що в Росії також триває війна
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов вирішив не приховувати свого обурення через наслідки атак у районі Туапсе та загальну ситуацію в Росії. Поплічник диктатора Володимира Путіна публічно визнав, що Україна змогла повернути війну на територію країни-агресорки.

Головні тези:

  •  Уночі 28 квітня у Туапсе спалахнули нові нафтові резервуари після атаки України.
  • Пожежу досі не можуть загасити, про неї знає навіть Путін.

Пропагандист різко відреагував на заяви блогерки Вікторії Боні під час етеру, у межах якого обговорювали наслідки атак у районі Туапсе та погіршення ситуації в країні-агресорці.

Співрозмовники не могли дійти згоди у питанні, вирішення яких проблеми є першочерговим наразі.

Блогерка Боня почала скаржитися, що в Туапсе ситуація залишається складною, зокрема через масові страждання тварин.

На цьому тлі зірка російських соцмереж також згадала про нібито "радіоактивний дощ", що, на її переконання, є окремою проблемою для регіону.

Соловйова одразу почали дратувати ці закиди, тому він вкрай емоційно відповів на заяви Боні.

Так, соратник Путіна почав стверджувати, що головною проблемою є воєнні дії та удари по території Росії. У межах цієї дискусії він неочікувано визнав, що країні-агресорці триває війна.

Проблема в тому, що Туапсе перебуває під атакою українських дронів — я з цього почав ранковий ефір. До цього була інша тема, але зараз головне, що триває війна, Вік. У вас у Монако сьогодні були прильоти? Ні. А у нас по території відбуваються удари — у нас іде війна

Володимир Соловйов

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Король Британії кинув Трампу "завуальований виклик" щодо України
Чарльз та Трамп
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна "бавовна" накрила ЛПДС "Пермь" у Росії — фото та відео
“Бавовна” у Росії 29 квітня - усі подробиці та відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила одразу 4 російські пункти управління БпЛА
Генштаб ЗСУ
ЗСу

