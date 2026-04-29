Україна уразила одразу 4 російські пункти управління БпЛА
Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 28 квітня авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно розгромили чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами, п’ять районів зосередження та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1526-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 189 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 29 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 328 820 (+1 180) осіб

  • танків — 11 894 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 24 486 (+3) од.

  • артилерійських систем — 40 825 (+54) од.

  • засоби ППО — 1 356 (+2) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 262 033 (+1 775) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 92 231 (+245) од.

  • спеціальної техніки — 4 146 (+5) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Вчора противник завдав 84 авіаційних удари, скинув 234 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 8409 дронів-камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 — із реактивних систем залпового вогню.

