Україна уразила одразу 4 російські пункти управління БпЛА

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 28 квітня авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно розгромили чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами, п’ять районів зосередження та один інший важливий об’єкт російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1526-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 189 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 29 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 328 820 (+1 180) осіб
танків — 11 894 (+2) од.
бойових броньованих машин — 24 486 (+3) од.
артилерійських систем — 40 825 (+54) од.
засоби ППО — 1 356 (+2) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 262 033 (+1 775) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 92 231 (+245) од.
спеціальної техніки — 4 146 (+5) од.
Вчора противник завдав 84 авіаційних удари, скинув 234 керовані авіабомби.
Крім того, застосував 8409 дронів-камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 — із реактивних систем залпового вогню.
