Украина поразила сразу 4 российских пункта управления БпЛА
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что 28 апреля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно разгромили четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пять районов сосредоточения и один важный объект российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1526-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 189 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 29 апреля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 328 820 (+1 180) человек

  • танков — 11 894 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 486 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 40 825 (+54) ед.

  • средства ПВО — 1356 (+2) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 262 033 (+1 775) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 92 231 (+245) ед.

  • специальной техники — 4 146 (+5) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.

Вчера противник нанес 84 авиационных удара, сбросил 234 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 8409 дронов-камикадзе и произвел 3019 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.

