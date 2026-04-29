Украина поразила сразу 4 российских пункта управления БпЛА

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что 28 апреля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно разгромили четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пять районов сосредоточения и один важный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1526-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 189 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 29 апреля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 328 820 (+1 180) человек
танков — 11 894 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 24 486 (+3) ед.
артиллерийских систем — 40 825 (+54) ед.
средства ПВО — 1356 (+2) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 262 033 (+1 775) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 92 231 (+245) ед.
специальной техники — 4 146 (+5) ед.
Вчера противник нанес 84 авиационных удара, сбросил 234 управляемые авиабомбы.
Кроме того, применил 8409 дронов-камикадзе и произвел 3019 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-