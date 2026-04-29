ВМС Украины поразили подсанкционный танкер "MARQUISE"

Генштаб ВСУ отчитывается, что утром 29 апреля подразделение Военно-Морских Сил с применением двух МБЭК-камикадзе атаковало вражеское подсанкционное судно "MARQUISE". Что важно понимать, речь идет о танкере под флагом Камерун без груза — грузоемкость более 37 тысяч тонн.
Главные тезисы
- По словам украинских воинов, в момент поражения судно находилось в дрейфе.
- Этот танкер находится под санкциями Украины, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады.
Поражён танкер "MARQUISE" — первые подробности
Генеральный штаб обращает внимание на то, что в момент атаки судно находилось в дрейфе, в районе 210 км юго-восточнее города Туапсе (РФ) без сигнала AIS.
Согласно данным украинских воинов, танкер мог ожидать загрузки в море от другого судна.
Что важно понимать, AIS — это автоматическая идентификационная система, которая служит в судоходстве для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных.
ВМС ВСУ смогли успешно попасть в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения.
Генштаб ВСУ делает все возможное, чтобы уточнить масштаб нанесенных повреждений.
