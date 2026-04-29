ВМС Украины поразили подсанкционный танкер "MARQUISE"

Генштаб ВСУ отчитывается, что утром 29 апреля подразделение Военно-Морских Сил с применением двух МБЭК-камикадзе атаковало вражеское подсанкционное судно "MARQUISE". Что важно понимать, речь идет о танкере под флагом Камерун без груза — грузоемкость более 37 тысяч тонн.

Генеральный штаб обращает внимание на то, что в момент атаки судно находилось в дрейфе, в районе 210 км юго-восточнее города Туапсе (РФ) без сигнала AIS.

Согласно данным украинских воинов, танкер мог ожидать загрузки в море от другого судна.

Что важно понимать, AIS — это автоматическая идентификационная система, которая служит в судоходстве для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных.

ВМС ВСУ смогли успешно попасть в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения.

Танкер "MARQUISE" находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался противником для незаконной транспортировки нефтепродуктов.

Генштаб ВСУ делает все возможное, чтобы уточнить масштаб нанесенных повреждений.