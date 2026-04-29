ВМС Украины поразили подсанкционный танкер "MARQUISE"
Генштаб ВСУ
Поражён танкер "MARQUISE" - первые подробности
Генштаб ВСУ отчитывается, что утром 29 апреля подразделение Военно-Морских Сил с применением двух МБЭК-камикадзе атаковало вражеское подсанкционное судно "MARQUISE". Что важно понимать, речь идет о танкере под флагом Камерун без груза — грузоемкость более 37 тысяч тонн.

Главные тезисы

  • По словам украинских воинов, в момент поражения судно находилось в дрейфе.
  • Этот танкер находится под санкциями Украины, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады.

Генеральный штаб обращает внимание на то, что в момент атаки судно находилось в дрейфе, в районе 210 км юго-восточнее города Туапсе (РФ) без сигнала AIS.

Согласно данным украинских воинов, танкер мог ожидать загрузки в море от другого судна.

Что важно понимать, AIS — это автоматическая идентификационная система, которая служит в судоходстве для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных.

ВМС ВСУ смогли успешно попасть в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения.

Танкер "MARQUISE" находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался противником для незаконной транспортировки нефтепродуктов.

Генштаб ВСУ делает все возможное, чтобы уточнить масштаб нанесенных повреждений.

Силы обороны Украины продолжат принимать системные меры для прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Продолжение следует! Слава Украине! — подчеркивают защитники.

