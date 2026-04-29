Британия пропустила около 100 "теневых судов" РФ всего за один месяц

Согласно данным Reuters, заявление британского лидера Кира Стармера, которым он позволил своим военным проводить осмотр судов так называемого "теневого флота" России, не оказало заметного влияния на количество судов, проходящих через британские воды.
Главные тезисы
- В британском санкционном списке 544 судна, связанных с российским "теневым флотом".
- Не было никаких сообщений об осмотре или задержании этих судов в течение прошлого месяца.
"Теневые суда” РФ до сих пор спокойно себя чувствуют в британских водах
Угроза Кира Стармера прозвучала 25 марта 2026, однако с тех пор ничего существенно не изменилось.
Журналисты обращают внимание на то, что за этот период британскими водами прошли по меньшей мере 98 российских судов, подпадающих под санкции официального Лондона.
Что важно понимать, это почти не отличается от показателей каждого из последних трех месяцев.
Данные мониторинга LSEG указывают на то, что 63 судна прошли в пределах 12 морских миль от береговой линии в Ла-Манше, по кратчайшему маршруту между Балтийским морем и южной Европой.
Согласно данным СМИ, Франция, Бельгия и Швеция, в отличие от Британии, проводят осмотры и задерживают суда российского "теневого флота".
