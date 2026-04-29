Британия пропустила около 100 "теневых судов" РФ всего за один месяц
Британия пропустила около 100 "теневых судов" РФ всего за один месяц

Источник:  Reuters

Согласно данным Reuters, заявление британского лидера Кира Стармера, которым он позволил своим военным проводить осмотр судов так называемого "теневого флота" России, не оказало заметного влияния на количество судов, проходящих через британские воды.

  • В британском санкционном списке 544 судна, связанных с российским "теневым флотом".
  • Не было никаких сообщений об осмотре или задержании этих судов в течение прошлого месяца.

"Теневые суда” РФ до сих пор спокойно себя чувствуют в британских водах

Угроза Кира Стармера прозвучала 25 марта 2026, однако с тех пор ничего существенно не изменилось.

Журналисты обращают внимание на то, что за этот период британскими водами прошли по меньшей мере 98 российских судов, подпадающих под санкции официального Лондона.

Что важно понимать, это почти не отличается от показателей каждого из последних трех месяцев.

Не было никаких сообщений об осмотре или задержании этих судов, обычно имеющих непрозрачную структуру собственности и которые могут перевозить нефть, зерно и оружие, часто в поддержку войны России в Украине.

Данные мониторинга LSEG указывают на то, что 63 судна прошли в пределах 12 морских миль от береговой линии в Ла-Манше, по кратчайшему маршруту между Балтийским морем и южной Европой.

Согласно данным СМИ, Франция, Бельгия и Швеция, в отличие от Британии, проводят осмотры и задерживают суда российского "теневого флота".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Стармер жестко ответил на заявление Трампа о будущем НАТО
Стармер
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Стармер публично пристыдил Трампа и Путина из-за ситуации в энергетике
Стармер пожаловался на действия Трампа и Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп не смог напугать Британию местью за действия Стармера
Стармер не боится мести Трампа

