Согласно данным Reuters, заявление британского лидера Кира Стармера, которым он позволил своим военным проводить осмотр судов так называемого "теневого флота" России, не оказало заметного влияния на количество судов, проходящих через британские воды.

"Теневые суда” РФ до сих пор спокойно себя чувствуют в британских водах

Угроза Кира Стармера прозвучала 25 марта 2026, однако с тех пор ничего существенно не изменилось.

Журналисты обращают внимание на то, что за этот период британскими водами прошли по меньшей мере 98 российских судов, подпадающих под санкции официального Лондона.

Что важно понимать, это почти не отличается от показателей каждого из последних трех месяцев.

Не было никаких сообщений об осмотре или задержании этих судов, обычно имеющих непрозрачную структуру собственности и которые могут перевозить нефть, зерно и оружие, часто в поддержку войны России в Украине.

Данные мониторинга LSEG указывают на то, что 63 судна прошли в пределах 12 морских миль от береговой линии в Ла-Манше, по кратчайшему маршруту между Балтийским морем и южной Европой.