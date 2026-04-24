В команде британского лидера Кира Стармера отреагировали на данные СМИ о том, что президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть позицию касательно Фолклендских островов, которые принадлежат Британии. Таким образом, мол, глава Белого дома хочет "отомстить" Лондону за позицию по войне на Ближнем Востоке.

Стармер не боится мести Трампа

Официальный Лондон четко дал понять, что суверенитет над Фолклендскими островами принадлежит Британии.

Кроме того, указно, что позиция по отношению к этим территориям остается неизменной.

Что важно понимать, архипелаг, находящийся в Атлантическом океане, принадлежит к Британским заморским территориям.

Тем не менее, на Фолклендские острова претендует Аргентина, чей президент Хавьер Милей является союзником президента США Дональда Трампа.

Недавно журналисты узнали, что глава Белого дома настроен пересмотреть свою позицию по поводу принадлежности островов.

Таким образом, американский лидер якобы планирует отомстить британскому лидеру Киру Стармеру за отсутствие помощи в операциях на Ближнем Востоке.

Суверенитет принадлежит Великобритании, а право островов на самоопределение является первоочередным. Это была наша последовательная позиция и будет оставаться такой, – прокомментировал эти сообщения представитель Стармера, добавив, что Британия высказывала эту позицию "четко и последовательно" администрации США.

