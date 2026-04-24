Трамп не смог напугать Британию местью за действия Стармера

В команде британского лидера Кира Стармера отреагировали на данные СМИ о том, что президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть позицию касательно Фолклендских островов, которые принадлежат Британии. Таким образом, мол, глава Белого дома хочет "отомстить" Лондону за позицию по войне на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Пентагон разработал ряд сценариев мести членам НАТО.
- Больше всего Трамп до сих пор злится из-за позиций Британии и Испании.
Стармер не боится мести Трампа
Официальный Лондон четко дал понять, что суверенитет над Фолклендскими островами принадлежит Британии.
Кроме того, указно, что позиция по отношению к этим территориям остается неизменной.
Что важно понимать, архипелаг, находящийся в Атлантическом океане, принадлежит к Британским заморским территориям.
Тем не менее, на Фолклендские острова претендует Аргентина, чей президент Хавьер Милей является союзником президента США Дональда Трампа.
Недавно журналисты узнали, что глава Белого дома настроен пересмотреть свою позицию по поводу принадлежности островов.
Таким образом, американский лидер якобы планирует отомстить британскому лидеру Киру Стармеру за отсутствие помощи в операциях на Ближнем Востоке.
К слову, Трамп хочет выгнать Испанию из НАТО, хотя юридически это невозможно сделать.
