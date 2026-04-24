Трамп не смог напугать Британию местью за действия Стармера
Источник:  Reuters

В команде британского лидера Кира Стармера отреагировали на данные СМИ о том, что президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть позицию касательно Фолклендских островов, которые принадлежат Британии. Таким образом, мол, глава Белого дома хочет "отомстить" Лондону за позицию по войне на Ближнем Востоке.

  • Пентагон разработал ряд сценариев мести членам НАТО.
  • Больше всего Трамп до сих пор злится из-за позиций Британии и Испании.

Официальный Лондон четко дал понять, что суверенитет над Фолклендскими островами принадлежит Британии.

Кроме того, указно, что позиция по отношению к этим территориям остается неизменной.

Что важно понимать, архипелаг, находящийся в Атлантическом океане, принадлежит к Британским заморским территориям.

Тем не менее, на Фолклендские острова претендует Аргентина, чей президент Хавьер Милей является союзником президента США Дональда Трампа.

Недавно журналисты узнали, что глава Белого дома настроен пересмотреть свою позицию по поводу принадлежности островов.

Таким образом, американский лидер якобы планирует отомстить британскому лидеру Киру Стармеру за отсутствие помощи в операциях на Ближнем Востоке.

Суверенитет принадлежит Великобритании, а право островов на самоопределение является первоочередным. Это была наша последовательная позиция и будет оставаться такой, – прокомментировал эти сообщения представитель Стармера, добавив, что Британия высказывала эту позицию "четко и последовательно" администрации США.

К слову, Трамп хочет выгнать Испанию из НАТО, хотя юридически это невозможно сделать.

Больше по теме

Трамп унизил принца Гарри из-за его обращения касательно Украины — видео
Трамп пренебрежительно ответил на обращение принца Гарри
Трамп хочет выгнать Испанию из НАТО ради мести Альянсу
Трамп
В НАТО отреагировали на намерение Трампа изгнать Испанию из Альянса
НАТО публично дал отпор Трампу

