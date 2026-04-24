Трамп не зміг налякати Британію помстою за дії Стармера
Джерело:  Reuters

У команді британського лідера Кіра Стармера відреагували на дані ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп хоче переглянути позицію щодо Фолклендських островів, які належать Британії. Таким чином, мовляв, очільник Білого дому хоче "помститися" Лондону за позицію щодо війни на Близькому Сході. 

  • Пентагон розробив низку сценарії помсти членам НАТО.
  • Найбільше Трамп досі лютує через позиції Британії та Іспанії.

Стармер не боїться “помсти” Трампа

Офіційний Лондон чітко дав зрозуміти, що суверенітет над Фолклендськими островами належить Британії.

Окрім того, наголошується, що позиція стосовно цих територій залишається незмінною.

Що важливо розуміти, архіпелаг, який знаходиться в Атлантичному океані, належить до Британських заморських територій.

Попри це, на Фолклендські острови претендує Аргентина, чий президент Хав’єр Мілей є союзником президента США Дональда Трампа.

Нещодавно журналісти дізналися, що очільник Білого дому налаштований переглянути свою позицію щодо приналежності островів.

Таким чином американський лідер нібито планує помститися британському лідеру Кіру Стармеру за відсутність допомоги в операціях на Близькому Сході.

Суверенітет належить Великій Британії, а право островів на самовизначення є першочерговим. Це була наша послідовна позиція і залишатиметься такою, – прокоментував ці повідомлення речник Стармера, додавши, що Британія висловлювала цю позицію "чітко та послідовно" адміністрації] США.

До слова, також Трамп хоче вигнати Іспанію з НАТО, хоча юридично це неможливо зробити.

