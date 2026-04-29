Британія пропустила близько 100 "тіньових суден" РФ лише за один місяць

Згідно з даними Reuters, заява британського лідера Кіра Стармера, якою він дозволив своїм військовим проводити огляд суден так званого "тіньового флоту" Росії не мало помітного впливу на кількість суден, що проходять через британські води.

"Тіньові судна” РФ досі спокійно себе відчувають у британських водах

Погроза Кіра Стармера пролунала 25 березня 2026 року, однак з тих пір нічого суттєво не змінилося.

Журналісти звертають увагу на те, що за цей період британськими водами пройшло щонайменше 98 російських суден, які підпадають під санкції офіційного Лондона.

Що важливо розуміти, це майже не відрізняється від показників кожного з останніх трьох місяців.

Не було жодних повідомлень про огляд або затримання цих суден, які зазвичай мають непрозору структуру власності і можуть перевозити нафту, зерно та зброю, часто на підтримку війни Росії в Україні.

Дані моніторингу LSEG вказують на те, що 63 судна пройшли в межах 12 морських миль від берегової лінії в Ла-Манші, за найкоротшим маршрутом між Балтійським морем і південною Європою.