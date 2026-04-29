Британія пропустила близько 100 "тіньових суден" РФ лише за один місяць

Згідно з даними Reuters, заява британського лідера Кіра Стармера, якою він дозволив своїм військовим проводити огляд суден так званого "тіньового флоту" Росії не мало помітного впливу на кількість суден, що проходять через британські води.
Головні тези:
- У британському санкційному списку 544 судна, пов’язані з російським "тіньовим флотом".
- Не було жодних повідомлень про огляд або затримання цих суден протягом минулого місяця.
"Тіньові судна” РФ досі спокійно себе відчувають у британських водах
Погроза Кіра Стармера пролунала 25 березня 2026 року, однак з тих пір нічого суттєво не змінилося.
Журналісти звертають увагу на те, що за цей період британськими водами пройшло щонайменше 98 російських суден, які підпадають під санкції офіційного Лондона.
Що важливо розуміти, це майже не відрізняється від показників кожного з останніх трьох місяців.
Дані моніторингу LSEG вказують на те, що 63 судна пройшли в межах 12 морських миль від берегової лінії в Ла-Манші, за найкоротшим маршрутом між Балтійським морем і південною Європою.
Згідно з даними ЗМІ, Франція, Бельгія та Швеція, на відміну від Британії, проводять огляди та затримують судна російського "тіньового флоту".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-