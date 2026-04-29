ВМС України уразили підсанкційний танкер “MARQUISE”
Генштаб ЗСУ
Уражено танкер “MARQUISE” - перші подробиці
Генштаб ЗСУ звітує, що вранці 29 квітня підрозділ Військово-Морських Сил із застосуванням двох МБЕК-камікадзе атакував вороже підсанкційне судно “MARQUISE”. Що важливо розуміти, йдеться про танкер під прапором Камерун без вантажу — вантажомісткість понад 37 тисяч тонн.

Головні тези:

  • За словами українських воїнів, на час ураження судно знаходилося в дрейфі.
  • Цей танкер знаходиться під санкціями України, Британії, ЄС, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади.

Генеральний штаб звертає увагу на те, що у момент атаки судно знаходилося в дрейфі, в районі 210 км на південний схід від міста Туапсе (РФ) без сигналу AIS.

Згідно з даними українських воїнів, танкер міг очікувати на завантаження в морі від іншого судна.

Що важливо розуміти, AIS — це автоматична ідентифікаційна система, яка служить у судноплавстві для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та інших даних.

ВМС ЗСУ змогли успішно поцілити в кормову частину, в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.

Танкер “MARQUISE” перебуває під санкціями України, Великої Британії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів.

наразі Генштаб ЗСУ робить все можливе, щоб уточнити масштаб завданих пошкоджень.

Сили оборони України продовжать вживати системних заходів для припинення збройної агресії російської федерації проти України. Далі буде! Слава Україні! — наголошують захисники.

