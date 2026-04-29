ВМС України уразили підсанкційний танкер “MARQUISE”

Генштаб ЗСУ звітує, що вранці 29 квітня підрозділ Військово-Морських Сил із застосуванням двох МБЕК-камікадзе атакував вороже підсанкційне судно “MARQUISE”. Що важливо розуміти, йдеться про танкер під прапором Камерун без вантажу — вантажомісткість понад 37 тисяч тонн.
Головні тези:
- За словами українських воїнів, на час ураження судно знаходилося в дрейфі.
- Цей танкер знаходиться під санкціями України, Британії, ЄС, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади.
Уражено танкер “MARQUISE” — перші подробиці
Генеральний штаб звертає увагу на те, що у момент атаки судно знаходилося в дрейфі, в районі 210 км на південний схід від міста Туапсе (РФ) без сигналу AIS.
Згідно з даними українських воїнів, танкер міг очікувати на завантаження в морі від іншого судна.
Що важливо розуміти, AIS — це автоматична ідентифікаційна система, яка служить у судноплавстві для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та інших даних.
ВМС ЗСУ змогли успішно поцілити в кормову частину, в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.
наразі Генштаб ЗСУ робить все можливе, щоб уточнити масштаб завданих пошкоджень.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-