ВМС України уразили підсанкційний танкер “MARQUISE”

Генштаб ЗСУ звітує, що вранці 29 квітня підрозділ Військово-Морських Сил із застосуванням двох МБЕК-камікадзе атакував вороже підсанкційне судно “MARQUISE”. Що важливо розуміти, йдеться про танкер під прапором Камерун без вантажу — вантажомісткість понад 37 тисяч тонн.

Уражено танкер “MARQUISE” — перші подробиці

Генеральний штаб звертає увагу на те, що у момент атаки судно знаходилося в дрейфі, в районі 210 км на південний схід від міста Туапсе (РФ) без сигналу AIS.

Згідно з даними українських воїнів, танкер міг очікувати на завантаження в морі від іншого судна.

Що важливо розуміти, AIS — це автоматична ідентифікаційна система, яка служить у судноплавстві для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та інших даних.

ВМС ЗСУ змогли успішно поцілити в кормову частину, в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.

Танкер "MARQUISE" перебуває під санкціями України, Великої Британії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів.

наразі Генштаб ЗСУ робить все можливе, щоб уточнити масштаб завданих пошкоджень.