90 млрд євро для України. ЄС хоче посилити вимоги для надання кредиту

Згідно з даними Bloomberg, офіційний Брюссель розглядає сценарій посилення умов щодо виплати кредиту Україні у розмірі 90 млрд євро. Що важливо розуміти, надання частини коштів буде залежати від запровадження непопулярних змін у оподаткуванні підприємств.

В ЄС тривають дискусії щодо кредиту для України

Як вдалося дізнатися журналістам, в блоці досі активно обговорюються зміни в пільговому режимі оподаткування, що діє наразі для деяких українських компаній.

Першочергово розроблений для індивідуальних підприємців та малих підприємств, він дозволяє компаніям сплачувати мінімальну ставку у розмірі 5% від виручки.

Проти такої ідеї виступили Міністерство фінансів та основні донори України.

За словами останніх, ця схема стане ударом для військового бюджету, посилить конкуренцію та посприяє підтримці великої тіньової економіки.

Анонімні джерела стверджують, що пропозиція вимагатиме від команди Володимира Зеленського ввести 20-відсотковий податок на додану вартість для тих компаній, які наразі працюють у рамках пільгової системи і чий річний дохід перевищує 4 млн гривень.

Що важливо розуміти, допомога Євросоюзу, на яку потенційно може вплинути нова умова, становить лише невелику частину всього дворічного пакета, який складається з близько 60 млрд євро на підтримку оборони.

Як уже згадувалося раніше, решта розподілена між макрофінансовою допомогою та так званим пакетом Ukraine Facility, який надає кошти на загальні бюджетні видатки.