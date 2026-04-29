90 млрд евро для Украины. ЕС хочет ужесточить требования для предоставления кредита
Категория
Экономика
Дата публикации

90 млрд евро для Украины. ЕС хочет ужесточить требования для предоставления кредита

В ЕС продолжаются дискуссии по кредиту для Украины
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, официальный Брюссель рассматривает сценарий усиления условий выплаты кредита Украине в размере 90 млрд евро. Что важно понимать, что предоставление части средств будет зависеть от введения непопулярных изменений в налогообложении предприятий.

Главные тезисы

  • Украине, в конце концов, придется реформировать свою налоговую систему.
  • В первую очередь речь идет об отмене некоторых льгот.

В ЕС продолжаются дискуссии по кредиту для Украины

Как удалось узнать журналистам, в блоке до сих пор активно обсуждаются изменения в льготном режиме налогообложения, который действует для некоторых украинских компаний.

Первоочередно разработан для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, он позволяет компаниям платить минимальную ставку в размере 5% от выручки.

Против такой идеи выступили Министерство финансов и основные доноры Украины.

По словам последних, эта схема станет ударом для военного бюджета, усилит конкуренцию и поспособствует поддержке большой теневой экономики.

Анонимные источники утверждают, что предложение потребует от команды Владимира Зеленского ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость для тех компаний, которые работают в рамках льготной системы и чей годовой доход превышает 4 млн гривен.

Что важно понимать, помощь Евросоюза, на которую потенциально может повлиять новое условие, составляет лишь небольшую часть всего двухлетнего пакета, состоящего из около 60 млрд. евро в поддержку обороны.

Как уже упоминалось ранее, остальные деньги распределены между макрофинансовой помощью и так называемым пакетом Ukraine Facility, который предоставляет средства на общие бюджетные расходы.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?