90 млрд евро для Украины. ЕС хочет ужесточить требования для предоставления кредита

Согласно данным Bloomberg, официальный Брюссель рассматривает сценарий усиления условий выплаты кредита Украине в размере 90 млрд евро. Что важно понимать, что предоставление части средств будет зависеть от введения непопулярных изменений в налогообложении предприятий.
Главные тезисы
- Украине, в конце концов, придется реформировать свою налоговую систему.
- В первую очередь речь идет об отмене некоторых льгот.
В ЕС продолжаются дискуссии по кредиту для Украины
Как удалось узнать журналистам, в блоке до сих пор активно обсуждаются изменения в льготном режиме налогообложения, который действует для некоторых украинских компаний.
Первоочередно разработан для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, он позволяет компаниям платить минимальную ставку в размере 5% от выручки.
Против такой идеи выступили Министерство финансов и основные доноры Украины.
По словам последних, эта схема станет ударом для военного бюджета, усилит конкуренцию и поспособствует поддержке большой теневой экономики.
Анонимные источники утверждают, что предложение потребует от команды Владимира Зеленского ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость для тех компаний, которые работают в рамках льготной системы и чей годовой доход превышает 4 млн гривен.
Что важно понимать, помощь Евросоюза, на которую потенциально может повлиять новое условие, составляет лишь небольшую часть всего двухлетнего пакета, состоящего из около 60 млрд. евро в поддержку обороны.
Как уже упоминалось ранее, остальные деньги распределены между макрофинансовой помощью и так называемым пакетом Ukraine Facility, который предоставляет средства на общие бюджетные расходы.
