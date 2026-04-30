Громкая "бавовна" звучала в Перми и Дзержинске — видео

В Дзержинске Нижегородской области РФ раздались взрывы, после чего поднялся дым в районе завода взрывчатых веществ. Кроме того, местные жители сообщили о повторных взрывах в Перми.

Новая "бавовна" в Перми и Дзержинске

В ночь на 30 апреля жители Дзержинска сообщали о взрывах и атаке на местный завод взрывчатых веществ.

ASTRA проанализировала кадры свидетелей. Дым поднимается со стороны завода, однако точно сказать, что именно горит после атаки, за этими кадрами невозможно.

ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» — российское предприятие, входящее в военно-промышленный комплекс РФ. Это стратегически важный оборонно-химический завод, один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в РФ с более чем 100-летней историей и большим значением для промышленности страны.

Этот завод включен в список санкций Украины «за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». 23 июня 2023 г. завод был включен в список санкций стран Евросоюза, также завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

Кроме того, утром жители Перми сообщили о новых взрывах.

В Перми вторые сутки раздаются взрывы. После нового удара дронов в городе объявили аварию с выбросом опасного вещества, а в небе над городом взвился белый "гриб" дыма.

30 апреля в Перми произошел очередной взрыв. Из громкоговорителей по городу разошлось предупреждение об аварии.

Произошла авария с выбросом опасного вещества.

Одновременно в Пермском крае объявлена воздушная тревога.